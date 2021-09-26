До такого висновку прийшли психологи з Чиказького університету. Вони запевняють, що перегляд серіалів і фільмів у жанрі жахів допомагає деяким людям справлятися з тривожним розладом, а також пережити страх і хвилювання в реальному житті.

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Психіка людей з тривожним розладом сприймає повсякденні події як якусь серйозну загрозу, через що пацієнт не може заспокоїтися і відчуває себе приреченим. А хорори здатні дати емоційну розрядку. Адже зіткнувшись з чимось жахливим, людина намагається втекти або сховатися. Фільми жахів перемикають увагу людини, викликають страх, а потім розслаблення.

Таким чином фільми жахів допомагають відвернути мозок від зовнішніх подразників, переключивши увагу на сюжет. Крім того, вони допомагають людині зрозуміти, що причини повсякденної тривоги можуть бути такими ж нереальними, як і чудовиська на екрані.

Якщо хтось відчуває занепокоєння, він може виявити, що жах допомагає йому перестати думати про інші речі у своєму житті. Жах змушує глядача зосередитися – монстр на екрані притягує нас і фокусує нашу увагу,

– говорить один з дослідників Колтан Скривнер.

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