Пропонуємо вам переглянути, як змінилися деякі актори, які стали зірками ще в дитинстві, і досі продовжують зніматися в кіно. Можливо це надихне вас переглянути старі фільми та серіали, щоб оцінити, наскільки вони вдосконалили свої акторські здібності за десятки років.

Це цікаво Мистецтво бути вільним: історія джокера – найзагадковішої та найсуперечливішої карти в колоді

Джейк Джилленгол у фільмі "Міські піжони" (1991)

Джеррі о'Коннелл у фільмі "Залишся зі мною" (1986)

Міла Куніс у фільмі "Люба, ми себе зменшили" (1997)

Шон Естін у фільмі "Бовдури" (1985)

Крістен Стюарт у фільмі "Тривожна кімната" (2002)

Джозеф Гордон-Левітт у фільмі "Присяжна" (1996)

Брі Ларсон у фільмі "Із 13 в 30" (2004)

Скарлетт Йоганссон у фільмі "Справедливий суд" (1995)

Елісон Ханніган у фільмі "Моя мачуха – інопланетянка" (1988)

Раян Гослінг у телепрограмі "Клуб Мікі Мауса" (1990-ті)

Елайджа Вуд у фільмі "Війна" (1994)

Дрю Беррімор у фільмі "Іншопланетянин" (1982)

Дивіться також Анімаційний серіал "Дивовижний світ Гамбола" отримає повнометражний мультфільм і нові серії