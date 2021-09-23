Пропонуємо вам переглянути, як змінилися деякі актори, які стали зірками ще в дитинстві, і досі продовжують зніматися в кіно. Можливо це надихне вас переглянути старі фільми та серіали, щоб оцінити, наскільки вони вдосконалили свої акторські здібності за десятки років.
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Джейк Джилленгол у фільмі "Міські піжони" (1991)
Джеррі о'Коннелл у фільмі "Залишся зі мною" (1986)
Міла Куніс у фільмі "Люба, ми себе зменшили" (1997)
Шон Естін у фільмі "Бовдури" (1985)
Крістен Стюарт у фільмі "Тривожна кімната" (2002)
Джозеф Гордон-Левітт у фільмі "Присяжна" (1996)
Брі Ларсон у фільмі "Із 13 в 30" (2004)
Скарлетт Йоганссон у фільмі "Справедливий суд" (1995)
Елісон Ханніган у фільмі "Моя мачуха – інопланетянка" (1988)
Раян Гослінг у телепрограмі "Клуб Мікі Мауса" (1990-ті)
Елайджа Вуд у фільмі "Війна" (1994)
Дрю Беррімор у фільмі "Іншопланетянин" (1982)
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