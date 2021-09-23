Предлагаем вам посмотреть, как изменились некоторые актеры, которые стали звездами еще в детстве, и сих пор продолжают сниматься в кино. Возможно это вдохновит вас пересмотреть старые фильмы и сериалы, чтобы оценить, насколько они усовершенствовали свои актерские способности за десятки лет.
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Джейк Джилленхол в фильме "Городские пижоны" (1991)
Джерри о'Коннэлл в фильме "Останься со мной" (1986)
Мила Кунис в фильме "Дорогая, мы уменьшили себя" (1997)
Шон Эстин в фильме "Балбесы" (1985)
Кристен Стюарт в фильме "Комната страха" (2002)
Джозеф Гордон-Левитт в фильме "Присяжная" (1996)
Бри Ларсон в фильме "Из 13 в 30" (2004)
Скарлетт Йоханссон в фильме "Справедливый суд" (1995)
Элисон Ханниган в фильме "Моя мачеха – инопланетянка" (1988)
Райан Гослинг в телепрограмме "Клуб Микки Мауса" (1990-ые)
Элайджа Вуд в фильме "Война" (1994)
Дрю Бэрримор в фильме "Инопланетянин" (1982)
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