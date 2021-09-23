Многие популярные сегодня актеры начинали свою карьеру еще в раннем детстве, и даже играли в довольно известных фильмах. Иногда можно очень удивиться, узнав, что сегодняшний кумир исполнил роль в некогда любимом фильме, а мы об этом даже не догадывались.