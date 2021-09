Рабочее название будущего мультфильма "Удивительный мир Гамбола: Фильм!" (The Amazing World of Gumball: The Movie!). Исполнительным продюсером и режиссером фильма выступит Бен Боклет, сценарист – Шейн Мак.

По сюжету полнометражного мультфильма, фанат "Удивительного мира Гамбола" нашел потерянный эпизод шоу и случайно открыл портал, соединяющий его мир с миром Гамбола. Вместе с другими жителями Элмора они пытаются спасти город от угрозы, при этом нечаянно создавая новые проблемы. Создатели заявляют, что мультфильм станет соответствующим завершением шоу.

Оставаясь верным своим самореферентным и мета-комедийным корням, которые привлекли внимание фанатов по всему миру, "Удивительный мир Гамбола: Фильм!" начинается, когда самый большой поклонник Гамбола находит отсутствует эпизод шоу и случайно открывает портал, соединяющий его мир с миром Гамбола,

– сообщает WarnerMedia.



Семья Гамбола Уотерсона / Фото Cartoon Network

Больше об "Удивительном мире Гамбола"

Сюжет мультипликационного сериала рассказывает о приключениях 12-летнего кота по имени Гамбол и его названого брата, 10-летней Золотой рыбки по имени Дарвин. Герои учатся в средней школе вымышленного города Элмор и постоянно попадают в неприятности. Из сложных ситуаций им помогают выбираться члены семьи, одноклассники и жители города.

Мультсериал выходил на Cartoon Network с 2011 по 2019 год.

Трейлер мультсериала "Удивительный мир Гамбола": смотреть онлайн

Дата релиза пока неизвестна.

