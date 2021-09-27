Интересно, но такой стиль добавляет их образам еще больше шарма и невероятно идет им. Конечно, все это дело умелых рук, цифровых иллюстраторов и фоторедакторов, но некоторые работы Кьеса действительно можно спутать с настоящими картинами, Убедитесь и вы – Развлечения 24 подготовили подборку лучших работ художника.

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Аль Пачино

Бейонсе и Jaz-Z

Аня Тейлор-Джой

Daft Punk

Билли Айлиш

Адель

Шон Коннери

Эминем

Кети Перри

Марк Хэмилл

Рианна

Хаяо Миядзаки

Мадонна

Джонни Депп

Snoop Dogg

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