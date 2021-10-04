Його роботи більше подібні на фото, ніж на цифрові малюнки, але все-таки це не так. Він створює настільки реалістичні та деталізовані ілюстрації, що часом вони можуть позмагатися навіть зі світлинами, зробленими на професійну фотокамеру.
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Аби запевнити скептиків у тому, що він і справді створює малюнки власноруч, Чой показує і різні стадії створення ілюстрації – від ескізу до готової роботи. Переконайтеся і ви – Розваги 24 підготували добірку найкращих робіт Чоя.
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