Его работы больше похожи на фото, чем на цифровые рисунки, но все же это не так. Он создает настолько реалистичные и детализированные иллюстрации, что иногда они могут посоревноваться даже со снимками, сделанными на профессиональную фотокамеру.
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Чтобы заверить скептиков в том, что он действительно создает рисунки собственноручно, Чой показывает и различные стадии создания иллюстрации – от эскиза до готовой работы. Убедитесь и вы – Развлечения 24 подготовили подборку лучших работ этого невероятного художника.
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