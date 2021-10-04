Его работы больше похожи на фото, чем на цифровые рисунки, но все же это не так. Он создает настолько реалистичные и детализированные иллюстрации, что иногда они могут посоревноваться даже со снимками, сделанными на профессиональную фотокамеру.

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Чтобы заверить скептиков в том, что он действительно создает рисунки собственноручно, Чой показывает и различные стадии создания иллюстрации – от эскиза до готовой работы. Убедитесь и вы – Развлечения 24 подготовили подборку лучших работ этого невероятного художника.

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