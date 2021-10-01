Новый логотип Coca-Cola, который будет использоваться в маркетинге компании, вдохновлен изображением на фирменной продукции – надпись Coca-Cola теперь выглядит так, будто "обнимает" бутылку. Новое изображения в виде изогнутой подписи объединяет моменты волшебства в коммуникациях, таким образом компания выбрала как глобальную стратегию концепцию объединения всех людей.

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Кроме того, известный бренд запускает первую философскую глобальную кампанию "На расстоянии одной кока-колы друг от друга" на платформе Real Magic. Платформа обновляет обещание торговой марки – объединять и вдохновлять людей каждый день – с новой актуальностью для мира, в котором человечество живет сегодня. Уже 11 октября там обещают представить мир полный сюрпризов и показать, как выглядит реальная магия.

Coca-Cola – это бренд, определенный дихотомией (двойственностью – 24 канал): скромный, но знаковый, аутентичный, но секретный, настоящий, но очаровательный,

– сказал Маноло Арройо, директор по маркетингу компании Coca-Cola.



Компания Coca-Cola представила новый логотип / Фото africanews

Слоган "на расстоянии одной Coca-Cola друг от друга" является метафорой "то, что нас объединяет сильнее различий". Эта мысль заложена и в промо-ролике кампании – в нем реальный мир сходится с виртуальным. В съемках принимали участие известные геймеры, стримеры и музыканты.

Философия Real Magic основана на вере в то, что дихотомии могут сделать мир интереснее – мир необычных людей, неожиданных возможностей и прекрасных моментов. В то же время он отражает суть самой Coca-Cola: настоящий вкус, непередаваемый, неповторимый, волшебный привкус,

– добавил Маноло.

Компания Coca-Cola представила новый логотип: рекламный ролик

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