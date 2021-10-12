Исправить какую-то часть подобных мест взялся уличный художник из Франции, работающий под псевдонимом Scaf. Чтобы сделать эти локации интереснее и веселее, он создает масштабные трехмерные граффити, которые поражают своей реалистичностью. Результаты своей работы он публикует в соцсетях – показывая сравнения до и после, и обыгрывая свои невероятные рисунки.
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