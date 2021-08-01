Випускникам шкіл Франції видали по 300 євро на культурну просвіту: що вони на них купили

У Франції, щоб допомогти відродити культуру після пандемії, на державному рівні започаткували цікаву програму. Там випускники французьких середніх шкіл отримують 300 євро на витрати, які мають бути пов'язані з культурою.

Culture Pass – державна кампанія у Франції, метою якої є заохочення молоді до культурного відродження. Крім того, таким чином держава намагається допомогти магазинам і установам культури оговтатися після коронавірусних обмежень.

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У рамках кампанії урядом Франції було прийнято рішення видати учасникам програми – вісімнадцятирічним громадянам країни – по 300 євро. Ці гроші вони мають витрачати на заходи, які пов'язані з культурою. Для цього створили спеціальний додаток, в якому учасники програми можуть обрати категорію, на яку хочуть витратити запропоновані державою кошти:

квитки в кіно, музеї, галереї, виставки;

підписки на розважальні та освітні сервіси;

книги (фізичні та цифрові копії), комікси, фільми, ігри;

уроки танцю, малювання;

товари для творчості, музичні інструменти.

Через 2 місяці після запуску експерименту з передплаченим "культурним абонементом" автори проєкту відзвітували про ефективність кампанії. Аналітики вивчили трати понад 600 тисяч молодих людей, які приєдналися до програми, і дійшли висновку, що 75% від загального числа покупок склали книги. До того ж дві третини від цього числа припадають на комікси і мангу.



Дві третини від загального числа придбаних книг склали комікси і манга / Фото New York Times

Хоча деякі політики та соціологи критикують кампанію та кажуть, що вона лише долучає молодих людей до попкультури і не спонукає їх до нових відкриттів, творці проєкту, серед яких і президент Франції Еммануель Макрон, нічого поганого в результатах не бачать.

Так, багато хто приходить в книжкові магазини та купує на ці гроші мангу. А заодно вибирають ще якусь книгу з зовсім іншої категорії,

– сказала Дженна Хемері, одна з представниць програми.

Уряд Франції має намір у 2022 році залучити до програми підлітків: їм видаватимуть по 200 євро.

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