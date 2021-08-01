Culture Pass – государственная кампания во Франции, целью которой является поощрение молодежи к культурному возрождению. Кроме того, таким образом государство пытается помочь магазинам и учреждениям культуры оправиться после коронавирусных ограничений.

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В рамках кампании правительством Франции было принято решение выдать участникам программы – восемнадцатилетним гражданам страны – по 300 евро. Эти деньги они должны тратить на мероприятия, которые связаны с культурой. Для этого создали специальное приложение, в котором участники программы могут выбрать категорию, на которую хотят потратить предложенные государством средства:

билеты в кино, музеи, галереи, выставки;

подписки на развлекательные и образовательные сервисы;

книги (физические и цифровые копии), комиксы, фильмы, игры;

уроки танца, рисования;

товары для творчества, музыкальные инструменты.

Через 2 месяца после запуска эксперимента с предоплаченным "культурным абонементом" авторы проекта отчитались об эффективности кампании. Аналитики изучили траты более 600 тысяч молодых людей, которые присоединились к программе, и пришли к выводу, что 75% от общего числа покупок составили книги. К тому же две трети от этого числа приходятся на комиксы и мангу.



Две трети от общего числа приобретенных книг составили комиксы и манга / Фото New York Times

Хотя некоторые политики и социологи критикуют кампанию и говорят, что она лишь приобщает молодых людей к поп-культуре и не побуждает их к новым открытиям, создатели проекта, среди которых и президент Франции Эммануэль Макрон, ничего плохого в результатах не видят.

Да, многие приходят в книжные магазины и покупают на эти деньги мангу. А заодно выбирают еще какую-нибудь книгу из совсем другой категории,

– сказала Дженна Хемери, одна из представительниц программы.

Правительство Франции намерено в 2022 году привлечь к программе подростков: им будут выдавать по 200 евро.

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