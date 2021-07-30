О героях этой подборки можно сказать: "Что хотели, то и имеете». Все они попросили о чем-то, и получили это в полной мере, но довольно курьезным образом. Жаловаться на это было бы абсурдно, а вот поделиться в сети и развеселить других – другое дело

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"В прошлый раз мой пад-тай был недостаточно острым, поэтому в этот раз я попросил сделать его острее. Вот мой чек"

"Я попросила на день рождения торт в виде корги, и он меня не разочаровал"

"В ресторане попросили вишневую кока-колу"

"Я захотел пасту с действительно большим количеством сыра"

"Я попросил у шеф-повара беконный чизбургер, и вот что он мне сделал"

"Я попросил дополнительный соус – моя картошка утонула"

"Я сказал, чтобы мне добавили чуть больше феты к салату"

"Я заказал одну брюссельскую капусту вместо 1 килограмма"

"Попросила маму купить в магазине что-то, чтобы перекусить. Она принесла моя студенческая жизнь"

"Дополнительный соус к кебабу"

"Мой салат "с дополнительными гренками""

"Когда мы организовывали Секретного Санту, я обмолвился, что люблю кислых желейных червей. Вот, что я получил"

"Салат с дополнительной курицей, за которую даже не нужно было доплачивать"

"Я заказывал двойной Бигмак в терминале самообслуживания, и добавил столько котлет, сколько было возможно"

"Чуть больше карамели, пожалуйста"

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