Про героїв цієї добірки можна сказати: "Що хотіли, те й маєте". Усі вони попросили про щось, і отримали це повною мірою, але доволі курйозним чином. Скаржитися на це було б абсурдно, а от поділитися в мережі і розвеселити інших – залюбки.

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"Минулого разу мій пад-тай був недостатньо гострим, тож цього разу я попросив зробити його гострішим. Ось мій чек"

"Я попросила на день народження торт у вигляді коргі, і він мене не розчарував"

"У ресторані попросили вишневу кока-колу"

"Я захотів пасту з дійсно великою кількістю сиру"

"Я попросив у шеф-кухаря беконний чизбургер, і ось що він мені зробив"

"Я попросив додатковий соус – моя картопля потонула"

"Я сказав, щоб мені додали трохи більше фети до салату"

"Я замовив одну брюссельську капустину замість 1 кілограма"

"Попросила маму купити у магазині щось, щоб перекусити. Вона принесла моє студентське життя"

"Додатковий соус до кебаба"

"Мій салат "з додатковими грінками""

"Коли ми організовували Секретного Санту, я промовився, що люблю кислих желейних черв'яків. Ось, що я отримав"

"Салат з додатковою куркою, за яку навіть не потрібно було доплачувати"

"Я замовляв подвійний Бігмак у терміналі самообслуговування, і додав стільки котлет, скільки було можливо"

"Трішки більше карамелі, будь ласка"

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