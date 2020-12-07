Український колектив B&B Project руйнує стереотипи щодо народних інструментів, таких як бандура та баян, шляхом виконання нового, сучасного репертуару.

Музиканти гурту B&B Project виконують музику різних жанрів: класика, рок, поп, електронна, а також сучасна українська музика. Гурт популярний як в Україні так і за її межами. Виконавці постійно дивують своїх слухачів кавер-версіями світових хітів, саундтреків і власними авторськими композиціями.

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Тож на честь 35-річчя гри Super Mario Тетяна Мазур та Сергій Шамрай виконали на бандурі та акордеоні оригінальну кавер-версію головного саундтрека гри. Відео було опубліковано на офіційному каналі виконавців в Youtube.

В цьому році гра для денді "Супер Маріо" звяткує своє 35-ти річчя! З цієї нагоди ми вирішили зробити кавер на головну тему на бандурі та кнопковому акордеоні. В дитинстві це була наша улюблена гра на приставці, напишіть в коментарях, в що полюбляли гратись ви,

– коментують виконавці.