Відомий український колектив записав кавер на саундтрек популярної гри Super Mario
Український колектив B&B Project руйнує стереотипи щодо народних інструментів, таких як бандура та баян, шляхом виконання нового, сучасного репертуару.
Музиканти гурту B&B Project виконують музику різних жанрів: класика, рок, поп, електронна, а також сучасна українська музика. Гурт популярний як в Україні так і за її межами. Виконавці постійно дивують своїх слухачів кавер-версіями світових хітів, саундтреків і власними авторськими композиціями.
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Тож на честь 35-річчя гри Super Mario Тетяна Мазур та Сергій Шамрай виконали на бандурі та акордеоні оригінальну кавер-версію головного саундтрека гри. Відео було опубліковано на офіційному каналі виконавців в Youtube.
В цьому році гра для денді "Супер Маріо" звяткує своє 35-ти річчя! З цієї нагоди ми вирішили зробити кавер на головну тему на бандурі та кнопковому акордеоні. В дитинстві це була наша улюблена гра на приставці, напишіть в коментарях, в що полюбляли гратись ви,
– коментують виконавці.
Що відомо про гру Super Mario?Це платформна відеогра, розроблена та видана компанією Nintendo у 1985 році. Занесена до "Книги рекордів Гіннеса" як гра, що розійшлась найбільшим тиражем в історії. Всього було продано 40,24 млн копій гри по всьому світу.
Головною дійовою особою гри є сантехнік Маріо. Мета гри – пройти через Грибне королівство, вціліти під час зустрічі з ворогами та визволити принцесу.
Нерозпаковану копію гри "Super Mario Bros" з 1990-х років продали за рекордні 156 000 тис. доларів, це найвища ціна, яку коли-небудь платили за відеогру на аукціоні.
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