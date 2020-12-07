Известный украинский коллектив записал кавер на саундтрек популярной игры Super Mario
Украинский коллектив B&B Project разрушает стереотипы относительно народных инструментов, таких как бандура и баян, путем выполнения нового, современного репертуара.
Музыканты группы B&B Project исполняют музыку разных жанров: классика, рок, поп, электронная, а также современная украинская музыка. Группа популярна как в Украине так и за ее пределами. Исполнители постоянно удивляют своих слушателей кавер-версиями мировых хитов, саундтреков и собственными авторскими композициями.
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Поэтому в честь 35-летия игры Super Mario Татьяна Мазур и Сергей Шамрай исполнили на бандуре и аккордеоне оригинальную кавер-версию главного саундтрека игры. Видео было опубликовано на официальном канале исполнителей в Youtube.
В этом году игра для Денди "Супер Марио" празднует свое 35-ти летие! По этому случаю мы решили сделать кавер на главную тему на бандуре и кнопочном аккордеоне. В детстве это была наша любимая игра на приставке, напишите в комментариях, во что любили играть вы,
– комментируют исполнители.
Что известно об игре Super Mario?
Это платформенная видеоигра, разработанная и выпущенная Nintendo в 1985 году. Занесена в "Книгу рекордов Гиннеса" как игра, которая разошлась самым большим тиражом в истории. Всего было продано 40,24 млн копий игры по всему миру.
Главным действующим лицом игры является сантехник Марио. Цель игры – пройти через Грибное Королевство, уцелеть во время встречи с врагами и вызволить принцессу.
Нераспакованную копию игры "Super Mario Bros" с 1990-х годов продали за рекордные 156 000 тыс. долларов, это самая высокая цена, которую когда-либо платили за видеоигру на аукционе.
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