Украинский коллектив B&B Project разрушает стереотипы относительно народных инструментов, таких как бандура и баян, путем выполнения нового, современного репертуара.

Музыканты группы B&B Project исполняют музыку разных жанров: классика, рок, поп, электронная, а также современная украинская музыка. Группа популярна как в Украине так и за ее пределами. Исполнители постоянно удивляют своих слушателей кавер-версиями мировых хитов, саундтреков и собственными авторскими композициями.

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Поэтому в честь 35-летия игры Super Mario Татьяна Мазур и Сергей Шамрай исполнили на бандуре и аккордеоне оригинальную кавер-версию главного саундтрека игры. Видео было опубликовано на официальном канале исполнителей в Youtube.

В этом году игра для Денди "Супер Марио" празднует свое 35-ти летие! По этому случаю мы решили сделать кавер на главную тему на бандуре и кнопочном аккордеоне. В детстве это была наша любимая игра на приставке, напишите в комментариях, во что любили играть вы,

– комментируют исполнители.