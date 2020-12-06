Grand Theft Auto 5 – известная видеоигра, которая вышла в 2013 году. Несмотря на это, она до сегодняшнего дня не теряет популярности и имеет преданных фанатов.

Недавно поклонники GTA 5 обнаружили странное совпадение – им показалось, что некоторые персонажи разговаривают голосом популярного американского репера Tyler, The Creator, сообщают Развлечения 24.

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Только что узнал, что Tyler, The Creator озвучивает какого-то случайного парня в GTA 5,

– говорится в одном из сообщений в Twitter на эту тему.

just found out Tyler the creator voices some random dude in gta 5 lmaoo pic.twitter.com/IcHdnLwdo5 — Flacko⁷ (@flackoyee) November 28, 2020

Фанаты начали массово публиковать похожие видео и спрашивать исполнителя правда ли, что именно он разговаривает в их любимой игре. Тайлер решил не сохранять интригу, а репостнуть видео и подтвердить слухи. Оказалось, что это совсем не тайна и не "пасхалка" для геймеров, ведь артист написал про озвучку персонажей GTA 5 в своем Twitter еще в 2013 году, сразу после релиза игры.

"Если у вас есть GTA 5, я озвучивал в ней случайных людей" / Фото Complex

Песни Tyler, The Creator также звучат по радио в GTA5