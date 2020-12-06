Grand Theft Auto 5 – відома відеогра, реліз якої відбувся у 2013 році. Не дивлячись на це, вона до сьогодні не втрачає популярності та має відданих фанатів.

Нещодавно прихильники GTA 5 виявили дивний збіг – їм здалося, що деякі персонажі розмовляють голосом популярного американського репера Tyler, The Creator, повідомляють Розваги 24.

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Щойно дізнався, що Tyler, The Creator озвучує якогось випадкового хлопця в GTA5,

– говориться в одному із повідомлень в Twitter на цю тему.

just found out Tyler the creator voices some random dude in gta 5 lmaoo pic.twitter.com/IcHdnLwdo5 — Flacko⁷ (@flackoyee) November 28, 2020

Фанати почали масово публікувати схожі відео та запитувати виконавця чи справді саме він говорить в їхній улюбленій грі. Тайлер вирішив не зберігати інтригу, а репостнути відео та підтвердити чутки. Виявилось, що це зовсім не таємниця і не "пасхалка" для геймерів, адже артист написав про озвучку персонажів GTA 5 у своєму Twitter ще у 2013 році, одразу після релізу гри.

"Якщо у вас є GTA 5, я озвучував у ній випадкових людей" / Фото Complex

Пісні Tyler, The Creator також звучать по радіо у GTA5