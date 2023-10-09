Відомо, що дідусь виграв майже 700 000 фунтів стерлінгів.

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Вражає, але спочатку вдівець Бернард забрав додому 228 571 фунт стерлінгів, але потім потроїв свій виграш, придбавши ще три квитки.

Я ніколи не думав, що виграю… Я просто сподівався,

– сказав Бернард.

Чоловік почав грати в лотерею зі своєю дружиною Доріс, яка, на жаль, померла у 2017 році. Куди Бернард Боттінг витратить свої гроші, наразі невідомо.

Як виграти у лотерею

Звісно, 100% гарантії виграшу у лотерею немає, адже це – випадковість та вдача. Але люди, яким бодай раз в житті вдавалося зірвати джекпот, дають такі поради:

Чоловік з Вашингтона, який виграв аж 50 000 доларів, радить використовувати одні і ті ж номери кожного разу. Американець Пол Кауділл також використовував цю тактику для виграшу. І нарешті через 7 років вона спрацювала – виграв 25 000 доларів на рік протягом усього життя.

А Річард Лустіг з Орландо виграв у лотерею не раз і не 2, а цілих 7 разів. Він порадив витратити час на вивчення "хороших" чисел і не використовувати лише дату народження.

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