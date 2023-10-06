52-річна Таммі Пелтон із Чебойгана повідомила представникам Мічиганської лотереї, що грала в гру Daily Spin to Win.

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Безкоштовна гра дала їй бонусний кредит для використання на сайті. Пелтон використала свій бонусний кредит, щоб зіграти в онлайн-гру та виграла 100 доларів.

Я використав частину свого виграшу, щоб придбати квитки на Powerball, а потім побачив, що джекпот у Fantasy 5 перевищив 150 000 доларів, тому я також придбав кілька квитків у Fantasy 5,

– сказала переможниця.

Жінка не одразу дізналася про виграш

Пелтон додала, що минуло кілька днів, коли вона згадала перевірити свої номери.

Коли я ввійшла у свій обліковий запис через кілька днів, з'явилося спливаюче вікно з повідомленням, що я виграла джекпот Fantasy 5 у розмірі 169 674 долари. Мені довелося тричі перевірити баланс свого рахунку, щоб переконатися,

– згадала вона.

Жінка зазначила, що планує використати свій виграш, щоб здійснити подорож. Також частину коштів вона хоче інвестувати.

Раніше ми писали про американця Пола Кауділла, який протягом останніх семи років постійно грав у лотерею, використовуючи одні і ті ж номери весь час. Через 7 років його тактика спрацювала – виграв 25 000 доларів на рік протягом усього життя.

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