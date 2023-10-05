66-річний чоловік розповів представникам лотереї штату Меріленд, що він використовував свій п’ятизначний номер рахунку, щоб грати в Pick 5 з початку гри в лютому 2022 року.
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Відтоді чоловік не змінював номер і завжди грав саме цими цифрами. Свій щасливий лотерейний білет він купив 24 вересня на станції Seat Pleasant BP на шосе Мартіна Лютера Кінга в окрузі Принс-Джордж.
Якби я поміняв свої номери, я б не виграв. Ви повинні грати на ці числа для кожного тиражу,
– порадив він.
Переможець сказав, що в його плани на приз у 50 000 доларів входить покупка автомобіля для родича.
Раніше ми писали, що щасливчик із США виграв у лотерею аж 7 разів. Він розповів, що "весь час програвав", поки не вигадав свою власну формулу, яка б дала йому більше шансів на перемогу.