У ліверпульському кафе знайшли меню 1913 року: що тоді замовляли британці

Майстри, які робили ремонт у невеличкому кафе Leaf у Ліверпулі, що у Великій Британії, виявили несподівану знахідку – вона у прямому сенсі звалилася їм на голови зі стелі. Це меню більше ніж сторічної давності, датоване 15 січня 1913 року, і воно на диво добре збереглося.

Виявилося, що до Першої світової війни тут також було кафе під назвою Yamen Cafe and Tea Rooms. Окрім меню, робітники знайшли ще й картуз, брендований написом "Yamen", інструкцію до англійської карткової гри у віст і пляшки.

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Меню кафе Yamen 1913 року / Фото Leaf

Власниця кафе Leaf Наталі Хейвуд розповіла, що ці знахідки були приголомшливими та навіть моторошними для неї, адже її кафе, як і колишній Yamen, спеціалізується на чаї. Вона вважає, що Yamen був висококласним закладом, адже у меню є ціле різноманіття страв.

Отже, у 1913 році відвідувачам цього ліверпульського кафе пропонували: ірландське рагу, смажені нирки, телятину, страви з птиці, стейки з вишуканими соусами, спагеті, солодку випічку, бананові оладки, російський, індійський і китайський чай та багато іншого.



Асортимент страв у кафе у 1913 році / Фото Leaf

Якість і стандарти їжу, яку подавали до Першої світової війни, настільки далекоглядні і просунуті, що, ймовірно, це місце було кулінарною родзинкою Ліверпуля,

– переконана Наталі Хейвуд.

За її словами, Болд-стріт, де розташований Leaf, у 1900-их роках була ексклюзивним районом, схожим на лондонську Бонд-стріт. Асортимент страв у меню вказує на те, що Yamen працював тоді, коли Ліверпуль був багатим портовим містом.

Жінка вирішила використати знахідки з користю – щоб зберегти їхню культурну цінність та зробити свій заклад популярнішим. Насамперед вона планує зробити предмети з Yamen частиною інтер'єру теперішнього кафе, а також додати у власне меню 2 позиції – ірландське рагу та грінки по-валійськи. Також вона хоче провести у Leaf спеціальний вечір, де подаватимуть ще більше страв із меню 1913 року.



Картуз працівника кафе Yamen / Фото Leaf

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