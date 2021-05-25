В інтернеті є спільнота людей We Want Plates ("Ми хочемо тарілки"), які у різних соціальних мережах публікують фотографії смішних та дивних варіантів подачі страв у ресторанах, кафе та кав'ярнях. Може здатися, що вони роблять це лише заради розваги, але насправді у них є інша мета. Вони хочуть привернути увагу до цієї теми та спонукати власників закладів харчування подавати їжу у звичайному посуді, а не на шматках дерева, металу чи інших предметах, які для цього не призначені. 

Це цікаво Що з ними не так: 45 кумедних фотографій собак, які піднімуть вам настрій

"Наша органічна та екологічно чиста темпура подається на шматку пінопласту"

"Коктейль у ванні з гумовою качечкою"

" – Ось ваша закуска з яловичини Веллінгтон. Чи потрібно вам щось іще? – Так, щеплення від правця, будь ласка"

"Це салат "Цезар" чи ялинка?"

"Я б хотів, щоб мій торт був трішки ближче до поверхні столу"

"Чипси у камені"

"Дуже цікаво"

"Це страва "із собою" – відвідувачів проінструктували, як правильно розкласти їжу на тарілці. Це частина дегустаційного меню за 115 доларів"

"Виявляється, найкращі тарілки – це руки"

"Подача еспресо"

"Беріть закуски і сідайте"

"Так, це маленькі корн-доги на декоративній керамічній подушці"

"Шматочки оленини на оленячому розі – це неймовірно"

"Соус у пісуарі"

"Це ортодонтичний зліпок зубів власника ресторану у Барселоні"

"Чому і навіщо?"

"Шоколадні цукерки подали на вилах для гною. Чому б і ні?"

"Як пояснити їм, що це не тарілка?"

"Мій коктейль принесли у клітці, тому що він може полетіти?"

"Начос на іржавій кришці"

"Пончики, що ростуть на дереві"

"Шукав відгуки про готель і знайшов це. Тепер я не хочу тут зупинятися"

"Навіть не знаю, що сказати"

"Весь сніданок запхнули у банку"

"Будь ласка, припиніть це робити"

"Мій коктейль у коробці"

"Наша їжа на намальованих тарілках"

"Вежа з цибулевих кілець"

"Яйця Бенедикт на лопаті у барселонському ресторані"

"Я не хочу, щоб мою їжу подавали так"