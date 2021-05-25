В інтернеті є спільнота людей We Want Plates ("Ми хочемо тарілки"), які у різних соціальних мережах публікують фотографії смішних та дивних варіантів подачі страв у ресторанах, кафе та кав'ярнях. Може здатися, що вони роблять це лише заради розваги, але насправді у них є інша мета. Вони хочуть привернути увагу до цієї теми та спонукати власників закладів харчування подавати їжу у звичайному посуді, а не на шматках дерева, металу чи інших предметах, які для цього не призначені.
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"Наша органічна та екологічно чиста темпура подається на шматку пінопласту"
"Коктейль у ванні з гумовою качечкою"
" – Ось ваша закуска з яловичини Веллінгтон. Чи потрібно вам щось іще? – Так, щеплення від правця, будь ласка"
"Це салат "Цезар" чи ялинка?"
"Я б хотів, щоб мій торт був трішки ближче до поверхні столу"
"Чипси у камені"
"Дуже цікаво"
"Це страва "із собою" – відвідувачів проінструктували, як правильно розкласти їжу на тарілці. Це частина дегустаційного меню за 115 доларів"
"Виявляється, найкращі тарілки – це руки"
"Подача еспресо"
"Беріть закуски і сідайте"
"Так, це маленькі корн-доги на декоративній керамічній подушці"
"Шматочки оленини на оленячому розі – це неймовірно"
"Соус у пісуарі"
"Це ортодонтичний зліпок зубів власника ресторану у Барселоні"
"Чому і навіщо?"
"Шоколадні цукерки подали на вилах для гною. Чому б і ні?"
"Як пояснити їм, що це не тарілка?"
"Мій коктейль принесли у клітці, тому що він може полетіти?"
"Начос на іржавій кришці"
"Пончики, що ростуть на дереві"
"Шукав відгуки про готель і знайшов це. Тепер я не хочу тут зупинятися"
"Навіть не знаю, що сказати"
"Весь сніданок запхнули у банку"
"Будь ласка, припиніть це робити"
"Мій коктейль у коробці"
"Наша їжа на намальованих тарілках"
"Вежа з цибулевих кілець"
"Яйця Бенедикт на лопаті у барселонському ресторані"
"Я не хочу, щоб мою їжу подавали так"