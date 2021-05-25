В интернете есть сообщество людей We Want Plates ("Мы хотим тарелки"), которые в разных социальных сетях публикуют фотографии смешных и странных вариантов подачи блюд в ресторанах, кафе и кофейнях. Может показаться, что они делают это только ради развлечения, но на самом деле у них есть другая цель. Они хотят привлечь внимание к этой теме и побудить владельцев заведений подавать еду в обычной посуде, а не на кусках дерева, металла или других предметах, которые для этого не предназначены.
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"Наша органичная и экологически чистая темпура подается на куске пенопласта"
"Коктейль в ванной с резиновой уточкой"
" – Вот ваша закуска из говядины Веллингтон. Нужно ли вам что-нибудь еще? – Да, прививку от столбняка, пожалуйста"
"Это салат "Цезарь" или елка?"
"Я бы хотел, чтобы мой торт был немного ближе к поверхности стола"
"Чипсы в камне"
"Очень интересно"
"Это блюдо "с собой" – посетителей проинструктировали, как правильно разложить еду на тарелке. Это часть дегустационного меню за 115 долларов"
"Оказывается, самые лучшие тарелки – это руки"
"Подача эспрессо"
"Берите закуски и садитесь"
"Да, это маленькие корн-доги на декоративной керамической подушке"
"Кусочки оленины на оленьем роге – это невероятно"
"Соус в писсуаре"
"Это ортодонтический слепок зубов владельца ресторана в Барселоне"
"Почему и зачем?"
"Шоколадные конфеты подали на вилах для гноя. Почему бы и нет?"
"Как объяснить им, что это не тарелка?"
"Мой коктейль принесли в клетке, потому что он может улететь?"
"Начос на ржавой крышке"
"Пончики, которые растут на дереве"
"Искал отзывы об отеле и нашел это. Теперь я не хочу здесь останавливаться"
"Даже не знаю, что сказать"
"Весь завтрак засунули в банку"
"Пожалуйста, прекратите это делать"
"Мой коктейль в коробке"
"Наша еда на нарисованных тарелках"
"Башня из луковых колечек"
"Яйца Бенедикт на лопате в барселонском ресторане"
"Я не хочу, чтобы мою еду подавали так"