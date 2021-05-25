В интернете есть сообщество людей We Want Plates ("Мы хотим тарелки"), которые в разных социальных сетях публикуют фотографии смешных и странных вариантов подачи блюд в ресторанах, кафе и кофейнях. Может показаться, что они делают это только ради развлечения, но на самом деле у них есть другая цель. Они хотят привлечь внимание к этой теме и побудить владельцев заведений подавать еду в обычной посуде, а не на кусках дерева, металла или других предметах, которые для этого не предназначены.

Это интересно Что с ними не так: 45 забавных фотографий собак, которые поднимут вам настроение

"Наша органичная и экологически чистая темпура подается на куске пенопласта"

"Коктейль в ванной с резиновой уточкой"

" – Вот ваша закуска из говядины Веллингтон. Нужно ли вам что-нибудь еще? – Да, прививку от столбняка, пожалуйста"

"Это салат "Цезарь" или елка?"

"Я бы хотел, чтобы мой торт был немного ближе к поверхности стола"

"Чипсы в камне"

"Очень интересно"

"Это блюдо "с собой" – посетителей проинструктировали, как правильно разложить еду на тарелке. Это часть дегустационного меню за 115 долларов"

"Оказывается, самые лучшие тарелки – это руки"

"Подача эспрессо"

"Берите закуски и садитесь"

"Да, это маленькие корн-доги на декоративной керамической подушке"

"Кусочки оленины на оленьем роге – это невероятно"

"Соус в писсуаре"

"Это ортодонтический слепок зубов владельца ресторана в Барселоне"

"Почему и зачем?"

"Шоколадные конфеты подали на вилах для гноя. Почему бы и нет?"

"Как объяснить им, что это не тарелка?"

"Мой коктейль принесли в клетке, потому что он может улететь?"

"Начос на ржавой крышке"

"Пончики, которые растут на дереве"

"Искал отзывы об отеле и нашел это. Теперь я не хочу здесь останавливаться"

"Даже не знаю, что сказать"

"Весь завтрак засунули в банку"

"Пожалуйста, прекратите это делать"

"Мой коктейль в коробке"

"Наша еда на нарисованных тарелках"

"Башня из луковых колечек"

"Яйца Бенедикт на лопате в барселонском ресторане"

"Я не хочу, чтобы мою еду подавали так"