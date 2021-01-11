Вечірки у VR: київський клуб Closer відтворили у віртуальній реальності – фото, відео
Один із найпопулярніших нічних клубів Києва відтепер можна відвідати, не покидаючи дому.
Популярний київський арт-клуб Closer відтворили у віртуальній реальності, повідомляє БЖ. Віртуальна версія закладу має назву CLSR VR.
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Що всередині
У віртуальному нічному клубі, так само як і в реальному, лунатимуть сети від ексклюзивних діджеїв та відбуватимуться спеціальні тематичні події з прямими трансляціями. CLSR VR працюватиме на постійній основі.
На створення проєкту мене надихнула скасована подія Burning Man 2020 року, яку мені пощастило відвідати у віртуальної реальності. Основна ідея – побувати в улюбленому місці, коли фізично такої можливості немає,
– розповів один із засновників та розробників проєкту Ігор Кувь.
Як створювали CLSR VR
Ідею проєкту втілили у життя менше, ніж за пів року – робота розпочалася у серпні. У реальному Closer повідомили, що ініціатива повністю належала розробникам, але вони підтримували зв'язок із самого початку.
Скриншоти CLSR VR
Розробники вклали у створення VR-моделі Closer багато особистих ресурсів. Наразі вони оголосили збір коштів на сайті Patreon на продовження та розвиток проєкту. Ті, хто зробить свій внесок, отримають навчальну інформацію про те, як створювався віртуальний простір та які інструменти використовувалися.
У майбутньому розробники планують створити віртуальні версії й інших нічних клубів у рамках проєкту CLSR VR.
Тур по CLSR VR
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