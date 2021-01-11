Один із найпопулярніших нічних клубів Києва відтепер можна відвідати, не покидаючи дому.

Популярний київський арт-клуб Closer відтворили у віртуальній реальності, повідомляє БЖ. Віртуальна версія закладу має назву CLSR VR.

Читайте також: Найкращі онлайн-квести для одиночних гравців

Що всередині

У віртуальному нічному клубі, так само як і в реальному, лунатимуть сети від ексклюзивних діджеїв та відбуватимуться спеціальні тематичні події з прямими трансляціями. CLSR VR працюватиме на постійній основі.

На створення проєкту мене надихнула скасована подія Burning Man 2020 року, яку мені пощастило відвідати у віртуальної реальності. Основна ідея – побувати в улюбленому місці, коли фізично такої можливості немає,

– розповів один із засновників та розробників проєкту Ігор Кувь.

Як створювали CLSR VR

Ідею проєкту втілили у життя менше, ніж за пів року – робота розпочалася у серпні. У реальному Closer повідомили, що ініціатива повністю належала розробникам, але вони підтримували зв'язок із самого початку.







Скриншоти CLSR VR

Розробники вклали у створення VR-моделі Closer багато особистих ресурсів. Наразі вони оголосили збір коштів на сайті Patreon на продовження та розвиток проєкту. Ті, хто зробить свій внесок, отримають навчальну інформацію про те, як створювався віртуальний простір та які інструменти використовувалися.

У майбутньому розробники планують створити віртуальні версії й інших нічних клубів у рамках проєкту CLSR VR.

Тур по CLSR VR

Проєкт вже запущений і доступний для усіх користувачів. Відвідати віртуальний клуб можна безкоштовно. Для цього потрібно зареєструватися у додатку Altspace та перейти у CLSR VR. Він доступний для персональних комп'ютерів, але для того, щоб краще відчути атмосферу розважального простору, рекомендують користуватися VR-окулярами.