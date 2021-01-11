Один из самых популярных ночных клубов Киева отныне можно посетить, не выходя из дома.

Популярный киевский арт-клуб Closer воссоздали в виртуальной реальности, сообщает БЖ. Виртуальная версия заведения называется CLSR VR.

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Что внутри

В виртуальном ночном клубе, так же как и в реальном, будут звучать сеты от эксклюзивных диджеев и проходить специальные тематические события с прямыми трансляциями. CLSR VR будет работать на постоянной основе.

На создание проекта меня вдохновила отмена события Burning Man 2020 года, которую мне посчастливилось посетить в виртуальной реальности. Основная идея – побывать в любимом месте, когда физически такой возможности нет,

– рассказал один из основателей и разработчиков проекта Игорь Кувь.

Как создавали CLSR VR

Идею проекта воплотили в жизнь меньше, чем за пол года – работа началась в августе. В реальном Closer сообщили, что инициатива полностью принадлежала разработчикам, но они поддерживали связь с самого начала.







Скриншоты CLSR VR

Разработчики вложили в создание VR-модели Closer много личных ресурсов. Сейчас они обьявили сбор средств на сайте Patreon на продолжение и развитие проекта. Те, кто сделает свой вклад, получат учебную информацию о том, как создавалось виртуальное пространство и какие инструменты использовались для этого.

В будущем разработчики планируют создать виртуальные версии и других ночных клубов в рамках проекта CLSR VR.

Тур по CLSR VR