Лучшие онлайн-квесты для одиночных игроков
В 2021 году огромная часть жителей планеты Земля снова застряла в своих домах. Если вы это читаете, скорее всего, это касается и вас. Сегодня важно оставаться дома, чтобы защитить себя и близких, но это не значит, что мы не можем хорошо проводить время.
Скучно дома? Надоели фильмы, подкасты, тренировки и обучение?
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Развлечения 24 подобрали несколько онлайн-квестов, которые предлагают невероятный способ почувствовать, что вы вырываетесь на свободу – и все это, не вставая с дивана.
1. Тайна времени и пространства
Лучшие онлайн-квесты для одиночных игроков / Фото скриншот из игры
Квест с таким многообещающим названием никого не оставит равнодушным. Выпущенный еще в 2001 году, этот онлайн-квест до сих пор является одним из лучших. 20 уровней различной сложности, сильный научно-фантастический сюжет и приятный джазовый саундтрек – это отличный способ избавиться от скуки в карантине.
2. The Crimson Room
Лучшие онлайн-квесты для одиночных игроков / Фото скриншот из игры
"Crimson Room", более известная, как "Красная комната" – первая игра от Тосимицу Такаги. Вы проснулись пьяным и, похоже, заперты в чужой спальне красного цвета. В комнате – кровать, тумбочка, музыкальный центр, блюдце, окно. Игроку предстоит найти 13 скрытых предметов и понять взаимосвязь между ними, чтобы попытаться открыть дверь, пока не стало слишком поздно.
3. Цифровая квест-комната Хогвартса
Лучшие онлайн-квесты для одиночных игроков / Фото скриншот из игры
Это гениальная квестовая комната в стиле Гарри Поттера, созданная библиотекарем из Пенсильвании, которая размещена в форме Google. Обязательно: логика, здравый смысл и базовые знания книг о Гарри Поттере.
4. Баба Яга
Лучшие онлайн-квесты для одиночных игроков / Фото скриншот из игры
Вы схвачены ведьмой и заперты в ее домике на дереве. Что же делать? Посмотрите вокруг, в вашем распоряжении множество зачарованных предметов и магических заклинаний, любое количество которых может стать вашим ключом к свободе. Труднее всего выяснить, что есть что, и, будучи немагическим существом, правильно использовать все это в причудливом приключенческом квесте от Барбары Яросик.
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