В 2021 году огромная часть жителей планеты Земля снова застряла в своих домах. Если вы это читаете, скорее всего, это касается и вас. Сегодня важно оставаться дома, чтобы защитить себя и близких, но это не значит, что мы не можем хорошо проводить время.

Скучно дома? Надоели фильмы, подкасты, тренировки и обучение?

Читайте также Главная головоломка 2020 года: трехмерная оптическая иллюзия лестницы Шредера

Развлечения 24 подобрали несколько онлайн-квестов, которые предлагают невероятный способ почувствовать, что вы вырываетесь на свободу – и все это, не вставая с дивана.

1. Тайна времени и пространства

Лучшие онлайн-квесты для одиночных игроков / Фото скриншот из игры

Квест с таким многообещающим названием никого не оставит равнодушным. Выпущенный еще в 2001 году, этот онлайн-квест до сих пор является одним из лучших. 20 уровней различной сложности, сильный научно-фантастический сюжет и приятный джазовый саундтрек – это отличный способ избавиться от скуки в карантине.

Играть по ссылке.

2. The Crimson Room

Лучшие онлайн-квесты для одиночных игроков / Фото скриншот из игры

"Crimson Room", более известная, как "Красная комната" – первая игра от Тосимицу Такаги. Вы проснулись пьяным и, похоже, заперты в чужой спальне красного цвета. В комнате – кровать, тумбочка, музыкальный центр, блюдце, окно. Игроку предстоит найти 13 скрытых предметов и понять взаимосвязь между ними, чтобы попытаться открыть дверь, пока не стало слишком поздно.

Играт ь по ссылке.

3. Цифровая квест-комната Хогвартса

Лучшие онлайн-квесты для одиночных игроков / Фото скриншот из игры

Это гениальная квестовая комната в стиле Гарри Поттера, созданная библиотекарем из Пенсильвании, которая размещена в форме Google. Обязательно: логика, здравый смысл и базовые знания книг о Гарри Поттере.

Играть по ссылке.

4. Баба Яга

Лучшие онлайн-квесты для одиночных игроков / Фото скриншот из игры

Вы схвачены ведьмой и заперты в ее домике на дереве. Что же делать? Посмотрите вокруг, в вашем распоряжении множество зачарованных предметов и магических заклинаний, любое количество которых может стать вашим ключом к свободе. Труднее всего выяснить, что есть что, и, будучи немагическим существом, правильно использовать все это в причудливом приключенческом квесте от Барбары Яросик.

Играть по ссылке.