Главная головоломка 2020 года: трехмерная оптическая иллюзия лестницы Шредера
Вы слышали о "головоломке Шредера"? Нет, не той, что с котом, а той, что с лестницей – оптической иллюзии Кокичи Сугихара "3D-лестница Шредера".
В 2005 году профессорами Сусаной Мартинес-Конде и Стивеном Макником в рамках Европейской конференции по визуальному восприятию был создан конкурс на лучшую иллюзию года – ежегодное признание создателей иллюзий мира. Впоследствии он перешел в онлайн-конкурс, где пользователям сети со всего мира предлагается представить иллюзии и проголосовать за победителя. Конкурс определяет наиболее впечатляющую иллюзию восприятия или когнитивную иллюзию года.
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Как сообщает Illusion of the Year,
в 2020 году первое место досталось японскому математику Кокичи Сугихари за работу "3D-лестница Шредера".
Традиционная лестница Шредера – это двухмерное изображение, что имеет две интерпретации: лестница, видимая сверху, и лестница, видимая снизу, и вторую интерпретацию можно легко увидеть, если перевернуть изображение вверх ногами. Настоящий трехмерный объект также имеет две интерпретации, обе из которых представляют собой лестницы, видимые сверху, и интерпретации переключаются с одной на другую, когда мы поворачиваем объект на 180 градусов вокруг вертикальной оси.
Смотрите видео: оптическая иллюзия Кокичи Сугихара "3D-лестница Шредера"
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