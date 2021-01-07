Вы слышали о "головоломке Шредера"? Нет, не той, что с котом, а той, что с лестницей – оптической иллюзии Кокичи Сугихара "3D-лестница Шредера".

В 2005 году профессорами Сусаной Мартинес-Конде и Стивеном Макником в рамках Европейской конференции по визуальному восприятию был создан конкурс на лучшую иллюзию года – ежегодное признание создателей иллюзий мира. Впоследствии он перешел в онлайн-конкурс, где пользователям сети со всего мира предлагается представить иллюзии и проголосовать за победителя. Конкурс определяет наиболее впечатляющую иллюзию восприятия или когнитивную иллюзию года.

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Как сообщает Illusion of the Year,

в 2020 году первое место досталось японскому математику Кокичи Сугихари за работу "3D-лестница Шредера".

Традиционная лестница Шредера – это двухмерное изображение, что имеет две интерпретации: лестница, видимая сверху, и лестница, видимая снизу, и вторую интерпретацию можно легко увидеть, если перевернуть изображение вверх ногами. Настоящий трехмерный объект также имеет две интерпретации, обе из которых представляют собой лестницы, видимые сверху, и интерпретации переключаются с одной на другую, когда мы поворачиваем объект на 180 градусов вокруг вертикальной оси.

Смотрите видео: оптическая иллюзия Кокичи Сугихара "3D-лестница Шредера"

Оптические иллюзии существуют среди нас, главное – лучше присмотреться. Тогда можно увидеть нечто, находящееся за гранью человеческого воображения.