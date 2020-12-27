Головоломка недели: среди помощников Санты прячется шпион
Если вам нравятся головоломки, то вы непременно оцените работы Гергея Дудаша, ведь это очень популярный способ скоротать время. Но сколько времени у вас уйдет, чтобы решить эту?
Гергей Дудаш, более известный как Дудольф, – художник из Будапешта, Венгрия, который получил известность три года назад после публикации иллюстрации в стиле "ищи и находи" "Где панда?", что стала вирусной. С тех пор он продолжает интриговать новыми головоломками.
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В преддверии рождественско-новогодних праздников Дудольф бросил еще один вызов – представил на своем сайте веселую сцену, которую любители головоломок должны решить.
Яркое и детализированное изображение, которое призвано обмануть глаз, предлагает людям найти мишку среди оленей.
Если вам все еще не повезло найти медвежонка – прокрутите вниз, чтобы узнать, где он прячется.
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