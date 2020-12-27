Головоломка тижня: серед помічників Санти ховається шпигун
Якщо вам подобаються головоломки, то ви неодмінно оціните роботи Гергея Дудаша, адже це дуже популярний спосіб згаяти час. Але скільки часу у вас піде, щоб вирішити цю?
Гергей Дудаш, більш відомий як Дудольф, – художник з Будапешта, Угорщина, який здобув популярність три роки тому після публікації ілюстрації в стилі "шукай і знаходь" "Де панда?", що стала вірусною. З того часу він продовжує інтригувати новими головоломками.
Ще більше головоломок Знайди мене: добірка святкових головоломок, щоб розважитися та потренувати мозок
Напередодні різдвяно-новорічних свят Дудольф кинув ще один виклик – представив на своєму сайті веселу сцену, яку любителі головоломок повинні вирішити.
Яскраве і деталізоване зображення, яке покликане обдурити око, пропонує людям знайти ведмедика серед оленів.
Якщо вам все ще не пощастило знайти ведмежа – прокрутіть вниз, щоб дізнатися, де він ховається.
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