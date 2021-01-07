Ви чули про "головоломку Шредера"? Ні, не ту, що з котом, а ту, що зі сходами – оптичну ілюзію Кокічі Сугіхара "3D-сходи Шредера".

У 2005 році професорами Сусаною Мартінес-Конде і Стівеном Макніком в рамках Європейської конференції з візуального сприйняття був створений конкурс на кращу ілюзію року – щорічне визнання творців ілюзій світу. Згодом він перейшов в онлайн-конкурс, де користувачам мережі з усього світу пропонується представити ілюзії та проголосувати за переможця. Конкурс визначає найбільш вражаючу ілюзію сприйняття або когнітивну ілюзію року.

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Як повідомляє Illusion of the Year, у 2020 році перше місце дісталося японському математику Кокічі Сугіхарі за роботу "3D-сходи Шредера".

Традиційні сходи Шредера – це двомірне зображення, що має дві інтерпретації: сходи, видимі зверху, і сходи, видимі знизу, і другу інтерпретацію можна легко побачити, якщо перевернути зображення догори ногами. Справжній тривимірний об'єкт також має дві інтерпретації, обидві з яких являють собою сходи, видимі зверху, і інтерпретації перемикаються з однієї на іншу, коли ми повертаємо об'єкт на 180 градусів навколо вертикальної осі.

Дивіться відео: оптична ілюзія Кокічі Сугіхара "3D-сходи Шредера"

Оптичні ілюзії існують серед нас, головне – краще придивитися. Тоді можна побачити щось, що знаходиться за межею людської уяви.