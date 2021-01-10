У 2021 році величезна частина жителів планети Земля знову застрягла у своїх домівках. Якщо ви це читаєте, швидше за все, це стосується і вас. Сьогодні важливо залишатися удома, щоб захистити себе та близьких, але це не означає, що ми не можемо добре проводити час.

Нудно вдома? Набридли фільми, підкасти, тренування і навчання?

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Розваги 24 підібрали декілька онлайн-квестів, які пропонують неймовірний спосіб відчути, що ви вириваєтеся на свободу – і все це, не встаючи з дивана.

1. Таємниця часу і простору



Кращі онлайн-квести для одиночних гравців / Фото скріншот з гри

Квест з такою багатообіцяючою назвою нікого не залишить байдужим. Випущений ще в 2001 році, цей онлайн-квест і дотепер є одним з кращих. 20 рівнів різної складності, сильний науково-фантастичний сюжет і приємний джазовий саундтрек – це відмінний спосіб позбутися нудьги в карантині.

Грати за посиланням.

2. The Crimson Room



Кращі онлайн-квести для одиночних гравців / Фото скріншот з гри

"Crimson Room", більш відома, як "Червона кімната" – перша гра від Тосіміцу Такагі. Ви прокинулися п'яним і, схоже, замкнені в чужій спальні червоного кольору. У кімнаті – ліжко, тумбочка, музичний центр, блюдце, вікно. Гравцеві належить знайти 13 прихованих предметів і зрозуміти взаємозв'язок між ними, щоб спробувати відкрити двері, поки не стало занадто пізно.

Грати за посиланням.

3. Цифрова квест-кімната Гогвартса



Кращі онлайн-квести для одиночних гравців / Фото скріншот з гри

Це геніальна квестова кімната в стилі Гаррі Поттера, створена бібліотекарем з Пенсільванії, яка розміщена у формі Google. Обов'язково: логіка, здоровий глузд і базові знання книг про Гаррі Поттера.

Грати за посиланням.

4. Баба Яга



Кращі онлайн-квести для одиночних гравців / Фото скріншот з гри

Ви схоплені відьмою і замкнені в її будиночку на дереві. Що ж робити? Подивіться навколо, у вашому розпорядженні безліч зачарованих предметів і магічних заклинань, будь-яка кількість яких може стати вашим ключем до свободи. Найважче з'ясувати, що є що, і, бувши немагічною істотою, правильно використовувати все це в химерному пригодницькому квесті від Барбари Яросик.

Грати за посиланням.