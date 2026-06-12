Ось і Валерій Харчишин з "Другої Ріки" приєднався до флешмобу, залишивши у Threads гурту кумедний кадр зі сцени. Тред ще не встиг настоятися, але вже назбирав достатньо смішних варіантів, щоб 24 Канал з вами ними поділився.

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Валерій Харчишин на сцені у смішній позі: що запропонували українці

Заклик до дії звучав так: "Треба щось зробити цікаве з цим фото. Фотошопери, ваш вихід". Гурт буквально "на роздертя" віддав світлину фанам. На фото Валерія спіймали у ритмі танцю з надутими щоками – ідеальний варіант для прояву бурхливої фантазії.



Валерій Харчишин у танці на сцені / Фото з Threads

Ось що зробили українці:



Валерій Харчишин з кавуном тікає на базарі / Фото з соцмережі



Валерій Харчишин з газонокосаркою / Фото з соцмережі



Валерій Харчишин у стилі диско / Фото з соцмережі



Ума Турман з Валерієм Харчишиним / Фото з соцмережі



Валерій Харчишин на ринзі / Фото з соцмережі



Валерій Харчишин танцює брейк / Фото з соцмережі



Смішні картинки з Валерієм Харчишиним / Фото з соцмережі



Лідер гурту "Друга Ріка" на смішних картинках / Фото з соцмережі



Фотошоп з Валерієм Харчишиним / Фото з соцмережі

LAUD запустив флешмоб зі своєю фотографією

Ще у середині травня 24 Канал розповідав, як співак LAUD опублікував своє кумедне фото і дозволив користувачам Threads його фотошопити. На фото артист спить у купе у доволі незручній позі. Українців довго просити не треба й тому на LAUD посипалися кумедні варіанти.

То йому прифотошопили Руслану у костюмі провідниці, то Тіну Кароль, яка виконує вправи з йоги у купе, то "вручили" йому в руку кубок Євробачення. Смішних варіантів було дуже багато. Після цього флешмоб підхопила співачка LELÉKA.