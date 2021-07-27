Алла Костромічова, Анна Трінчер та інші зірки здійснюють мрії українських бабусь та дідусів
Джерело:24 канал
25 липня весь світ вперше відзначив День бабусь і дідусів, ініційований Папою Римським. З цієї нагоди в Україні створили фотопроєкт "Ділися усмішкою", в рамках якого знаменитості здійснюють заповітні мрії літніх людей.
Фото проєкт став частиною благодійної ініціативи Lay’s та фонду "Життєлюб". Організатори втілюють у життя те, про що українські дідусі та бабусі мріяли усе життя.
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До Всесвітнього дня бабусь і дідусів організатори вирішили вкотре нагадати усім, що люди поважного віку – справжні життєлюби та відважні мрійники. Мрії бабусь і дідусів, які вже з'явилися на сайті проєкту захоплюють. Наприклад, 76-річний Роман хоче навчитися їздити на електросамокаті, а 70-річна Людмила – станцювати фокстрот.
Ми щасливі, що українські зірки також взяли участь у фотопроєкті й подали приклад мільйонам людей. Адже мрія не має віку, якщо в очах горить вогонь,
– поділився Андрій Готун, представник компанії Lay’s.
Учасниками фотопроєкту стали зірки та лідери думок із різних сфер – Алла Костромічова, Анна Трінчер, Ілона Гвоздьова, Ліліт Саркісян. Вони склали компанію бабусям та дідусям та допомогли їм зробити омріяне реальним.
Алла Костромічова та Наталія Іванова
Українська топ-модель зі світовим іменем, засновниця модельної агенції KModels і табору для підлітків Models Camp Алла Костромічова навчила 66-річну Наталію Іванову впевнено почуватися перед камерою.
"У свої 66 років Наталя тільки починає модельну кар'єру, і мені було приємно розділити з нею ці моменти. Я впевнена, попереду на неї чекає ще безліч цікавих зйомок", – розповіла Алла Костромічова.
Алла Костромічова вчила позувати Наталію Іванову / Фото організаторів проєкту
Анна Трінчер та її бабуся Олена
Співачка, суперфіналістка "Голосу країни 8", акторка серіалу "Школа" та блогерка-мільйонниця Анна Трінчер дала майстер-клас гри на фортепіано своїй 75-річній бабусі Олені.
Анна Трінчер допомогла своїй бабусі Олені освоїти фортепіано / Фото організаторів проєкту
Ілона Гвоздьова і Олександр Гой
Відома українська танцівниця, хореограф та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова станцювала танго з 72-річним Олександром Гоєм.
Ілона Гвоздьова у ритмі танго з Олександром Гоєм / Фото організаторів проєкту
Ліліт Саркісян та Надія Меркульєва
Художниця та засновниця бренду IIIIT artstore Ліліт Саркісян навчила 61-річну Надію Меркульєву малювати аквареллю свої легендарні квіти.
Ліліт Саркісян малювала разом із Надією Меркульєвою / Фото організаторів проєкту
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