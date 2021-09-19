Українська модель показала відвертий косплей на відьму з гри League of Legends: чарівні фото

19 вересня 2021 , 12:45
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Джерело:

інстаграм Angelina Chernyak

Українка Ангеліна Черняк представила косплей на відьму Miss Fortune. Це персонаж відомої кіберспортивної гри League of Legends.

Ангеліна Черняк – українська модель косплею та ілюстраторка. На своїй сторінці в інстаграмі дівчина публікує фотографії у різних образах. 

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За основу ніжного костюма відьми Miss Fortune косплеєрка взяла престижну версію скіна Bewitching. Образ Bewitching був випущений на честь святкування Гелловіну у 2019 році.

Проте ця версія була доступна не всім. Її могли купити тільки ті гравці League of Legends, які змогли накопичити достатньо преміум-очок. Очки престижу є найбільш рідкісною валютою у грі – їх можна отримати тільки під час тематичних подій або зі скринь шедеврів.

Miss Fortune – капітан з Білджвотера, відома своєю красою і безжальністю. В образі Bewitching її одяг має біло-золоту колірну схему.


Українська модель показала відвертий косплей на відьму з гри League of Legends / Фото інстаграм Angelina Chernyak


Українка показала відвертий косплей на відьму з гри League of Legends / Фото інстаграм Angelina Chernyak


Українська модель показала відвертий косплей на відьму Miss Fortune / Фото інстаграм Angelina Chernyak


Одяг має біло-золоту колірну схему / Фото інстаграм Angelina Chernyak


Українка Ангеліна Черняк представила косплей на відьму Miss Fortune / Фото інстаграм Angelina Chernyak


Miss Fortune – персонаж відомої кіберспортивної гри League of Legends / Фото інстаграм Angelina Chernyak

 

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Автор: Тата Шаргородська