Ангеліна Черняк – українська модель косплею та ілюстраторка. На своїй сторінці в інстаграмі дівчина публікує фотографії у різних образах.

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За основу ніжного костюма відьми Miss Fortune косплеєрка взяла престижну версію скіна Bewitching. Образ Bewitching був випущений на честь святкування Гелловіну у 2019 році.

Проте ця версія була доступна не всім. Її могли купити тільки ті гравці League of Legends, які змогли накопичити достатньо преміум-очок. Очки престижу є найбільш рідкісною валютою у грі – їх можна отримати тільки під час тематичних подій або зі скринь шедеврів.

Miss Fortune – капітан з Білджвотера, відома своєю красою і безжальністю. В образі Bewitching її одяг має біло-золоту колірну схему.



Українська модель показала відвертий косплей на відьму з гри League of Legends / Фото інстаграм Angelina Chernyak



Українка показала відвертий косплей на відьму з гри League of Legends / Фото інстаграм Angelina Chernyak



Українська модель показала відвертий косплей на відьму Miss Fortune / Фото інстаграм Angelina Chernyak



Одяг має біло-золоту колірну схему / Фото інстаграм Angelina Chernyak



Українка Ангеліна Черняк представила косплей на відьму Miss Fortune / Фото інстаграм Angelina Chernyak



Miss Fortune – персонаж відомої кіберспортивної гри League of Legends / Фото інстаграм Angelina Chernyak

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