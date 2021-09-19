Ангелина Черняк – украинская модель косплея и иллюстратор. На своей странице в Инстаграме девушка публикует фотографии в разных образах.

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За основу нежного костюма ведьмы Miss Fortune косплеерка взяла престижную версию скина Bewitching. Образ Bewitching был выпущен в честь празднования Хэллоуина в 2019 году.

Однако эта версия была доступна не всем. Ее могли купить только те игроки League of Legends, которые смогли накопить достаточно премиум-очков. Очки престижа являются самой редкой валютой в игре – их можно получить только во время тематических событий или из сундуков шедевров.

Miss Fortune – капитан из Билджвотера, известная своей красотой и безжалостностью. В образе Bewitching ее одежда имеет бело-золотую цветовую схему.

Украинская модель показала откровенный косплей на ведьму из игры League of Legends / Фото Инстаграм Angelina Chernyak

Украинка показала откровенный косплей на ведьму из игры League of Legends / Фото Инстаграм Angelina Chernyak

Украинская модель показала откровенный косплей на ведьму Miss Fortune / Фото Инстаграм Angelina Chernyak

Одежда имеет бело-золотую цветовую схему / Фото Инстаграм Angelina Chernyak

Украинка Ангелина Черняк представила косплей на ведьму Miss Fortune / Фото Инстаграм Angelina Chernyak



Miss Fortune – персонаж известной киберспортивной игры League of Legends / Фото Инстаграм Angelina Chernyak

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