В субботу и воскресенье арт-завод "Платформа" превратился в портал в фантазийно-сказочный мир. Здесь можно было встретить самых разнообразных персонажей, включая Локи, Чубаку, Джона Уика, Круэллу де Виль, Харли Квин, Наруто, учеников Хогвартса и героев современных видеоигр Genshin Impact, Resident Evil, Mortal Kombat и Assassin's Creed. Но это еще далеко не все интересности, которые были на фестивале.

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Звездные гости на Comic Con Ukraine

В этом году гостями фестиваля стали 5 звезд мирового масштаба. Среди них – легенда боевиков Марк Дакаскос, звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" Наталия Тена, исполнительница роли Трисс Меригольд в "Ведьмаке" Анна Шаффер, прообраз Леди Димитреску из видеоигры Resident Evil: Village Хелена Манковська и писатель, автор знаменитого "Видоизмененного углерода" Ричард Морган. Каждый из них выступил на главной сцене фестиваля, ответил на вопросы поклонников, а также пообщался с ними на автограф- и фотосессиях.

В частности, Марк Дакаскос рассказал о том, как с детства изучал боевые искусства, потому что ими занимались родители будущего актера. Также он поделился размышлениями, почему, по его мнению, так много буддизма в голливудских боевиках, вспомнил, когда в его жизнь пришла капоэйра и как он готовился к роли Леопердолюда в фильме "Остров доктора Моро".

Спасибо друзьям и поклонникам на Comic Con Ukraine за то, что сделали этот день таким особенным. Мне очень понравилось проводить время вместе,

– написал Марк Дакаскос в инстаграме после фестиваля.



Марк Дакаскос – звездный гость фестиваля / Фото Александра Хомича

Польская модель, актриса и каскадерша Хелена Манковська рассказала о своих предпочтениями в видеоиграх, поделилась воспоминаниями о сотрудничестве с Миллой Йовович. Изюминкой ее выступления стала история о том, как она работала над созданием образа вампирши Леди Димитреску. Елена призналась, что была в восторге от косплея на фестивале, поскольку не понаслышке знает, сколько времени и труда нужно для создания таких образов.

"Вот что я называю хорошей вечеринкой! Хоть я и не ожидала такого количества посетителей, я прекрасно провела время на фестивале благодаря любви и поддержке людей, которые пришли на Comic Con Ukraine в Киеве", – поделилась Хелена Манковська в соцсетях.



Хелена Манковська выступала в образе Леди Димитреску / Фото Кирила Емцова

Актриса Анна Шаффер также встретила с поклонниками и призналась, что сейчас, после достаточно серьезных ролей, мечтает сняться в легкой комедии. Но одна из главных страстей актрисы – исторические драмы, поэтому она с удовольствием сыграла бы сильную женщину, в руках которой сосредоточена власть. Она убеждена, что такая роль позволит ей проявить весь свой актерский потенциал.



Анна Шаффер на Comic Con Ukraine 2021 / Фото Кирила Емцова

Звезда "Поттерианы" Наталия Тена рассказала посетителям фестиваля о своей первой роли в кино, визите в Украину с группой Molotov Jukebox и любимых съемочных площадках, где творили киноисторию о Гарри Поттере.



Наталия Тена выступила на Comic Con Ukraine / Фото Кирила Емцова

Писатель и сценарист Ричард Морган поделился деталями сотрудничества с игровой студией Gunzilla Games, рассказал, как оживляет мир видеоигр благодаря историям, а также открыл секрет, будут ли в будущем экранизировать его литературные творения.



Писатель Ричард Морган пообщался с гостями фестиваля / Фото Кирила Емцова

Cosplay & Cover Dance Show

Cosplay & Cover Dance Show – одна из самых ярких и самых главных частей фестиваля. В этом году призовой фонд составил 100 000 гривен, поэтому участники шоу приложили максимум усилий, чтобы удивить зрителей и жюри. И им это действительно удалось. К примеру, во время шоу дважды звучала Верка Сердючка, а кавер-дэнс на ее выступление получил первенство в номинации "Неформат Cover Dance".

Cosplay & Cover Dance Show на Comic Con Ukraine 2021 / Фото Кирилла Емцова, Виталия Воробьева

Рекордный Dog Cosplay Contest

Уже традиционно участниками фестиваля стали и животные. Они также соревновались за лучший образ в Dog Cosplay Contest. На этот раз в дефиле присоединилось рекордное количество четвероногих – по красной дорожке прошлись 47 участников.

Кроме того, на Comic Con Ukraine и люди преображались у собак. Среди звездных гостей Pet-зоны отличилась украинская группа GannaBaby вместе со своей собачкой Тиранией. Музыканты перевоплотились в персонажей мультфильма "101 далматинец". Вокалистка группы Анна стала Круэллой де Виль, а гитарист Стас и барабанщик Тимур появились в образах пятнистых песиков.

Лучшие образы Dog Cosplay Contest / Фото Алексея Тернового

Маркет и комикс-зона

Не обошлось без рекордов и на маркет-зоне фестиваля. В этом году здесь продали самое большое количество гик-сокровищ за всю историю фестиваля. Кроме того, на Comic Con Ukraine состоялись 33 презентации комиксов от издательств Malopus, Art books, Molfar Comics, "Издательство", Northern Lights, "Здесь", Other Comix, Fireclaw и других. Это также стало рекордом.

Звездными гостями в комикс-зоне стали участник французского проекта dOP Jaw и певица Алина Паш. Она стала героиней комикса о карпатской супер-героине, который выпустили The Hit Comics.



Алина Паш на презентации комикса / Фото Comic Con Ukraine

Музыка на Comic Con Ukraine

Музыкальная сцена также собрала вокруг себя фанатов поп-культуры. Хедлайнеры первого дня польская группа Percival погрузили всех в мир Анджея Сапковского благодаря перформансу по мотивам The Witcher 3: Wild Hunt. Перед поляками выступила блогер Eileen, которые впервые пела свои знаменитые каверы на песни из сериалов и игр вживую перед такой большой аудиторией.



Выступление коллектива Percival / Фото Comic Con Ukraine

На второй день фестиваля AGHIAZMA и блогер-диггер SUPER SUS представили свою коллаборацию, а корейский блогер и музыкант Song Wonsub собрал самую большую аудиторию девушек. Его выступление стало финальной точкой фестиваля.

Игровая зона

В игровой зоне тоже бушевали события. Аукцион от Fragstore, конкурс "Мой вариант Локи", съемка инстаграм-историй и тик-токов с Twitch-инфлюенсерамы, презентации фирменного мерча, викторины, квизы, квесты и турниры 1х1 по Dota 2 и CS:GO.

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Ежегодно Comic Con Ukraine набирает обороты и становится все более популярным среди любителей поп и гик-культуры не только Украины, но и Европы. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Comic Con Ukraine 2022 еще больше удивит и поразит всех.