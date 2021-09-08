У суботу та неділю арт-завод "Платформа" перетворився на портал у фантазійно-казковий світ. Тут можна було зустріти найрізноманітніших персонажів, зокрема й Локі, Чубаку, Джона Віка, Лютеллу де Віль, Гарлі Квін, Наруто, учнів Гоґвортсу та героїв сучасних відеоігор Genshin Impact, Resident Evil, Mortal Kombat та Assassin's Creed. Але це ще далеко не всі цікавинки, які були на фестивалі.

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Зіркові гості на Comic Con Ukraine

Цьогоріч гостями фестивалю стали 5 зірок світового масштабу. Серед них – легенда бойовиків Марк Дакаскос, зірка "Гаррі Поттера" та "Гри престолів" Наталія Тена, виконавиця ролі Трісс Меригольд у "Відьмаку" Анна Шаффер, прообраз Леді Дімітреску з відеоігри Resident Evil: Village Гелена Манковська та письменник, автор знаменитого "Видозміненого вуглецю" Річард Морган. Кожен із них виступив на головній сцені фестивалю, відповів на питання шанувальників, а також поспілкувався із ними на автограф- і фотосесіях.

Зокрема, Марк Дакаскос розповів про те, як із дитинства вивчав бойові мистецтва, бо ними займалися батьки майбутнього актора. Також він поділився роздумами, чому, на його думку, так багато буддизму в голлівудських бойовиках, пригадав, коли в його життя прийшла капоейра та як він готувався до ролі Леопердолюда у стрічці "Острів доктора Моро".

Дякую друзям і шанувальникам на Comic Con Ukraine за те, що зробили цей день таким особливим. Мені надзвичайно сподобалося проводити час разом,

– написав Марк Дакаскос в інстаграмі після фестивалю.



Марк Дакаскос – зірковий гість фестивалю / Фото Олександра Хомича

Польська модель, акторка й каскадерка Гелена Манковська розповіла про свої вподобаннями у відеоіграх, поділилася спогадами про співпрацю з Міллою Йовович. Родзинкою її виступу стала історія про те, як вона працювала над створенням образу вампірки Леді Дімітреску. Гелена зізналася, що захоплена косплеєм на фестивалі, оскільки не з чуток знає, скільки часу і праці потрібно для створення таких образів.

"Ось що я називаю гарною вечіркою! Хоч я й не очікувала такої кількості відвідувачів, я чудово провела час на фестивалі завдяки любові та підтримці людей, які прийшли на Comic Con Ukraine у Києві", – поділилася Гелена Манковська у соцмережах.



Гелена Манковська виступала в образі Леді Дімітреску / Фото Кирила Ємцова

Акторка Анна Шаффер також зустріла із шанувальниками і зізналася, що зараз, після досить серйозних ролей, мріє знятися в легкій комедії. Але одна з головних пристрастей акторки – історичні драми, тож вона із задоволенням зіграла б сильну жінку, у руках якої зосереджена влада. Вона переконана, що така роль дозволить їй проявити увесь свій акторський потенціал.



Анна Шаффер на Comic Con Ukraine 2021 / Фото Кирила Ємцова

Зірка "Поттеріани" Наталія Тена розповіла відвідувачам фестивалю про свою першу роль у кіно, візит до України із гуртом Molotov Jukebox й улюблені знімальні майданчики, де творили кіноісторію про Гаррі Поттера.



Наталія Тена виступила на Comic Con Ukraine / Фото Кирила Ємцова

Письменник і сценарист Річард Морган поділився деталями співпраці з ігровою студією Gunzilla Games, розповів, як саме оживляє світ відеоігор завдяки історіям, а також відкрив секрет, чи будуть у майбутньому екранізувати його літературні творіння.



Письменник Річард Морган поспілкувався з гостями фестивалю / Фото Кирила Ємцова

Cosplay & Cover Dance Show

Cosplay & Cover Dance Show – одна із найяскравіших та найголовніших частин фестивалю. Цьогоріч призовий фонд склав 100 тисяч гривень, тож учасники шоу доклали максимум зусиль, аби здивувати глядачів та журі. І їм це справді вдалося. До прикладу, під час шоу двічі лунала Вєрка Сердючка, а кавер-денс на її виступ здобув першість у номінації "Неформат Cover Dance".

Cosplay & Cover Dance Show на Comic Con Ukraine 2021 / Фото Кирила Ємцова, Віталія Воробйова

Рекордний Dog Cosplay Contest

Вже традиційно учасниками фестивалю стали і тварини. Вони також змагалися за найкращий образ у Dog Cosplay Contest. Цього разу до дефіле долучилася рекордна кількість чотирилапих – червоною доріжкою пройшлися 47 учасників.

Крім того, на Comic Con Ukraine і люди перевтілювалися у собак. Серед зіркових гостей Pet-зони відзначився український гурт GannaBaby разом зі своїм песиком Тиранією. Музиканти перевтілилися в персонажів мультфільму "101 далматинець". Вокалістка гурту Ганна стала Лютеллою де Віль, а гітарист Стас і барабанщик Тимур постали в образах плямистих собачок.

Найкращі образи Dog Cosplay Contest / Фото Олексія Тернового

Маркет та комікс-зона

Не обійшлося без рекордів і на маркет-зоні фестивалю. Цьогоріч тут продали найбільше гік-скарбів за всю історію фестивалю. Крім того, на Comic Con Ukraine відбулися 33 презентації коміксів від видавництв Malopus, Art books, Molfar Comics, "Видавництво", Northern Lights, "Тут", Other Comix, Fireclaw й інших. Це також стало рекордом.

Зірковими гостями у комікс-зоні стали учасник французького проєкту dOP Jaw та співачка Аліну Паш. Вона стала героїнею коміксу про карпатську супергеройку, який випустили The Hit Comics.



Аліна Паш на презентації коміксу / Фото Comic Con Ukraine

Музика на Comic Con Ukraine

Музична сцена також зібрала навколо себе фанатів попкультури. Хедлайнери першого дня польський гурт Percival занурили усіх у світ Анджея Сапковського завдяки перформансу за мотивами The Witcher 3: Wild Hunt. Перед поляками виступила блогерка Eileen, яка вперше співала свої славнозвісні кавери на пісні із серіалів та ігор наживо перед такою великою аудиторією.



Виступ колективу Percival / Фото Comic Con Ukraine

На другий день фестивалю важковики AGHIAZMA та блогер-дигер SUPER SUS представили свою колаборацію, а корейський блогер і музикант Song Wonsub зібрав найбільшу дівочу аудиторію. Його виступ став фінальною крапкою фестивалю.

Ігрова зона

В ігровій зоні теж вирували події. Аукціон від Fragstore, конкурс "Мій варіант Локі", зйомка інстаграм-історій та тік-токів із Twitch-інфлюенсерами, презентації фірмового мерчу, вікторини, квізи, квести та турніри 1х1 із Dota 2 й CS:GO.

До теми Найвідоміші фестивалі в Україні: якими були перші фести, і як розважається наша молодь сьогодні

Щороку Comic Con Ukraine набирає обертів, і стає все більш популярним серед любителів поп- та гік-культури не лише України, а й Європи. Тож можна із впевненістю сказати, що Comic Con Ukraine 2022 ще більше здивує та вразить усіх.