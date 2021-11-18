Туристи вдерлися до Колізею, щоб випити там пиво: вони пошкодували про свою витівку

Двоє туристів з США приїхали до Риму та вдерлися у Колізей. Виявилося, що чоловіки захотіли випити пиво в одній з найвідоміших світових пам'яток. Проте італійська поліція таку ініціативу не схвалила.

На світанку американці перелізли через високу загорожу Колізею, який зачиняється для відвідувачів о 16:30. Вони піднялися на другий поверх, де й розпочали свою імпровізовану вечірку. Але місце виявилося невдалим – їх помітили перехожі.

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Штраф за пиво

Рано вранці в понеділок люди помітили двох молодих чоловіків, які пили пиво в Колізеї. Вони повідомили про це поліції,

– розповів представник поліції Рима.

Туристів затримали, коли вони поверталися з Колізею. Їм обом виписали штраф – за свою витівку чоловікам довелося заплатити 800 євро (24 тисячі гривень).

Це далеко не перший випадок, коли туристи незаконно вдираються до Колізею. Найчастіше вони намагаються залишити свій слід у вигляді ініціалів чи інших написів. До прикладу, у 2014 році росіянин вирізав на стінах амфітеатру величезну літеру "К", за що його оштрафували на 20 тисяч євро (600 тисяч гривень за нинішнім курсом).

Крім того, було чимало випадків, коли відвідувачі намагалися вкрасти каміння чи фрагменти будівлі, щоб забрати із собою "сувенір".

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У 2016 році затвердили законопроєкт, згідно з яким пошкодження чи руйнування культурної спадщини вважається злочином, і карається позбавленням волі до 5 років.