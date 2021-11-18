На рассвете американцы перелезли через высокую ограду Колизея, который закрывается для посетителей в 16:30. Они поднялись на второй этаж, где и начали свою импровизированную вечеринку. Но место оказалось неудачным – их заметили прохожие.

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Штраф за пиво

Ранним утром в понедельник люди заметили двух молодых мужчин, которые пили пиво в Колизее. Они сообщили об этом полиции,

– рассказал представитель полиции Рима.

Туристов задержали, когда они возвращались из Колизея. Им обоим выписали штраф – за свою затею мужчинам пришлось заплатить 800 евро (24 тысячи гривен).

Это далеко не первый случай, когда туристы незаконно вторгаются в Колизей. Зачастую они пытаются оставить свой след в виде инициалов или других надписей. К примеру, в 2014 году россиянин вырезал на стенах амфитеатра огромную букву "К", за что его оштрафовали на 20 тысяч евро (600 тысяч гривен по нынешнему курсу).

Кроме того, было немало случаев, когда посетители пытались украсть камни или фрагменты здания, чтобы унести с собой "сувенир".

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