Произведение искусства приобрел аргентинский коллекционер Эдуардо Ф. Костантини – основатель музея латиноамериканского искусства Malba в Буэнос-Айресе.

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Картина Фриды Кало "Диего и йо (Диего и я)" была приобретена в коллекцию Эдуардо Ф. Костантини, известного коллекционера с давней привязанностью к латиноамериканскому искусству и художникам и основателю Мальбы, латиноамериканского музея искусств Буэнос-Айреса,

– говорится в твиттере известного аукциона.

Это одна из самых важных работ Кало, которые когда-либо выставлялись на аукционе, и мы очень рады, что она оказалась на Sotheby's,

– сказал Оливер Баркер, аукционист Sotheby's.

Работа "Диего и я" была написана Фридой Кало в 1949 году. На картине – заплаканная художница с распущенными волосами с изображением над ее бровью мужа и коллеги Диего Риверы, у которого на лбу нарисован третий глаз. Последний раз автопортрет продавался на аукционе Sotheby's за 1,4 миллиона долларов в 1990 году.

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Стоит отметить, что предыдущий рекорд среди латиноамериканских художников достался картине самого Диего Риверы. Его работа "Los Rivales" была продана за 9,76 миллиона долларов в 2018 году. А самой дорогой картиной Кало до сих пор была работа "Две обнаженные в лесу" – в 2016 году ее продали за 8 миллионов долларов.