Витвір мистецтва придбав аргентинський колекціонер Едуардо Ф. Костантіні – засновник музею латиноамериканського мистецтва Malba в Буенос-Айресі.

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Картина Фріди Кало "Дієго і йо (Дієго і я)" була придбана до колекції Едуардо Ф. Костантіні, відомого колекціонера з давньою прихильністю до латиноамериканського мистецтва і художників та засновника Мальби, латиноамериканського музею мистецтв Буенос-Айреса,

– говориться у твітері відомого аукціону.

Це одна з найважливіших робіт Кало, які коли-небудь виставлялися на аукціоні, і ми дуже раді, що вона опинилась на Sotheby's,

– сказав Олівер Баркер, аукціоніст Sotheby's.

Робота "Дієго і я" була написана Фрідою Кало у 1949 році. На картині – заплакана художниця з розпущеним волоссям із зображенням над її бровою чоловіка і колеги Дієго Рівери, у якого на чолі намальоване третє око. Останній раз автопортрет продавався на аукціоні Sotheby's за 1,4 мільйона доларів у 1990 році.

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Варто зазначити, що попередній рекорд серед латиноамериканських художників дістався картині самого Дієго Рівери. Його робота "Los Rivales" була продана за 9,76 мільйона доларів у 2018 році. А найдорожчою картиною Кало до цього часу була робота "Дві оголені в лісі" – у 2016 році її продали за 8 мільйонів доларів.