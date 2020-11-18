Фанати популярного екшну можуть поспостерігати за прогулянкою по Assasin's Creed Valhalla, або ж надихнутися і вирушити в подорож самостійно.

Автор YouTube-каналу How Big is the Map?, присвяченого розмірам ігрових світів, опублікував відео, на якому від перетинає одну з основних карт гри, повідомляють Розваги 24. Гравець вирішив знизити швидкість ходьби свого героя та прогулятися пішки мальовничою Англією. Читайте також: Хто сильніший – Рембо чи Термінатор: дізнайтеся у трейлері Mortal Kombat 11 Ultimate Відеопрогулянка світом Assassin's Creed Valhalla Рухаючись з південного сходу на північний захід, він побачив багато цікавого: красиві міста і селища, монастирі та замки, водоспади і ліси. На своєму шляху персонаж зустрічає корів, овець та вовків. Звичайно, це ще не весь світ Assassin's Creed Valhalla. У грі є карти Норвегії, Північної Америки, міфічного Йотунгейма і Асгарда. Тому спокійна віртуальна прогулянка по місцевості – чудова ідея для шанувальників.