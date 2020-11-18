Тригодинна прогулянка Англією в грі Assasin's Creed Valhalla: відео віртуальних пейзажів
Фанати популярного екшну можуть поспостерігати за прогулянкою по Assasin's Creed Valhalla, або ж надихнутися і вирушити в подорож самостійно.
Автор YouTube-каналу How Big is the Map?, присвяченого розмірам ігрових світів, опублікував відео, на якому від перетинає одну з основних карт гри, повідомляють Розваги 24. Гравець вирішив знизити швидкість ходьби свого героя та прогулятися пішки мальовничою Англією.
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Відеопрогулянка світом Assassin's Creed Valhalla
Рухаючись з південного сходу на північний захід, він побачив багато цікавого: красиві міста і селища, монастирі та замки, водоспади і ліси. На своєму шляху персонаж зустрічає корів, овець та вовків.
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