Фанаты популярного экшена могут понаблюдать за прогулкой по Assasin's Creed Valhalla, либо вдохновиться и отправиться в путешествие самостоятельно.

Автор YouTube-канала How Big is the Map?, посвященного размерам игровых миров, опубликовал видео, на котором он пересекает одну из основных карт игры, сообщают Развлечения 24. Игрок решил снизить скорость ходьбы своего героя, и прогуляться пешком по живописной Англии.

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Видеопрогулка по миру Assassin's Creed Valhalla

Двигаясь с южного востока на северный запад, он увидел много интересного: красивые города и села, монастыри и замки, водопады и лесы. На своем пути персонаж встречает коров, овец и волков.