Ви шукаєте якийсь простий і абсолютно безглуздий спосіб для зняття стресу? Тоді ці ігри будуть завжди вам у нагоді.

Якщо ви шукаєте додатки, які допоможуть знайти дзен цієї зими – завжди є Headspace або Smiling Mind, з якими можна помедитувати. Але що робити, якщо ви хочете зняти напругу старомодним способом: шматуючи мармеладних ведмедиків або подрібнюючи купу фруктів?

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Тож якщо ви у пошуках ігор для проведення часу, Розваги 24 підібрали для вас це тріо подрібнювання, розбиття і клонування для iPhone і Android.

Burrito Bison: Launcha Libre

Розробник: Kongregate

Ціна: Безкоштовно

Вбудовані покупки: так

Сумісність: універсальний додаток

Burrito Bison: Launcha Libre – продукт від студії Kongregate, в якому дії гравця практично ні на що не впливають, але тим не менш ігровий процес затягує з нереальною силою. Всьому виною неперевершена графічна реалізація і безліч всіляких поліпшень персонажа.

У божевільній пригоді ви граєте за борця, який є бізоном в масці, і повинен захищати своє рідне місто від навали желейних ведмедів. Скрізь розруха, желейні ведмедики, які намагаються заповнити світ липким желе власного приготування. Щоб перемогти їх, ви повинні використовувати удари тілом і абсурдні ігрові предмети, щоб розбити желейну армію на шматки – і після цього ви відчуєте себе набагато краще. Спробуйте!



Burrito Bison: Launcha Libre

Knight Brawl

Розробник: Brad Erkkila

Ціна: Безкоштовно

Вбудовані покупки: так

Сумісність: універсальний додаток

Це середньовічна гра-платформер, в якій ви керуєте крихітним лицарем і вирушаєте на розгадку квесту через світ, повний супротивників у важкій броні. Ви починаєте з горщиком на голові і по ходу гри підбираєте кращу броню і зброю – до того часу, поки Вікінг не вдарить вас молотком. Щоб освоїти розмахування мечем, потрібен час, але час – це те чого вдосталь.



Knight Brawl

Fruit Ninja 2

Розробник: Halfbrick Studios

Ціна: Безкоштовно

Вбудовані покупки: так

Сумісність: універсальний додаток

Оригінальна версія з'явилася в далекому 2011 році і викликала фурор в мобільному геймінгу. Якісний тайтл в жанрі "як швижко згаяти час". Головне завдання гри – рубати фрукти різними клинками, і при цьому не зачепити бомби, які іноді потрапляють у фруктову суміш. Є декілька режимів, прикрашання і бонуси, а також забавні міні-ігри та змагальні дії в реальному часі. Намалюйте свій клинок і приготуйтесь нарізати!



Fruit Ninja 2