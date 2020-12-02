Вы ищете какой-то простой и совершенно бессмысленный способ для снятия стресса? Тогда эти игры всегда вам пригодятся.

Если вы ищете приложения, которые помогут найти дзен этой зимой – всегда есть Headspace или Smiling Mind, с которыми можно помедитировать. Но что делать, если вы хотите снять напряжение старомодным способом: кромсая мармеладных мишек или измельчая кучу фруктов?

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Поэтому если вы в поисках игр для времяпрепровождения, Развлечения 24 подобрали для вас это трио измельчения, разбития и клонирования для iPhone и Android.

Burrito Bison: Launcha Libre

Разработчик: Kongregate

Цена: Бесплатно

Встроенные покупки: да

Совместимость: Универсальное приложение

Burrito Bison: Launcha Libre – продукт от студии Kongregate, в котором действия игрока практически ни на что не влияют, но тем не менее игровой процесс затягивает с нереальной силой. Всему виной непревзойденная графическая реализация и множество всевозможных улучшений персонажа.

В сумасшедшем приключении вы играете за борца, который является бизоном в маске, и должен защищать свой родной город от нашествия желейных медведей. Везде разруха, желейные мишки, которые пытаются заполнить мир липким желе собственного приготовления. Чтобы победить их, вы должны использовать удары телом и абсурдные игровые предметы, чтобы разбить желейную армию на куски – и после этого вы почувствуете себя намного лучше. Попробуйте!



Burrito Bison: Launcha Libre

Knight Brawl

Разработчик: Brad Erkkila

Цена: Бесплатно

Встроенные покупки: да

Совместимость: Универсальное приложение

Это средневековая игра-платформер, в которой вы управляете крошечным рыцарем и отправляетесь на разгадку квеста через мир, полный противников в тяжелой броне. Вы начинаете с горшком на голове и по ходу игры подбираете лучшую броню и оружие – до того времени, пока Викинг не ударит вас молотком. Чтобы освоить размахивание мечом, нужно время, но время – это то чего вдоволь.



Knight Brawl

Fruit Ninja 2

Разработчик: Halfbrick Studios

Цена: Бесплатно

Встроенные покупки: да

Совместимость: Универсальное приложение

Оригинальная версия появилась в далеком 2011 году и произвела фурор в мобильном гейминге. Качественный тайтл в жанре "как быстро скоротать время". Главная задача игры – рубить фрукты разными клинками, и при этом не задеть бомбы, которые иногда попадают в фруктовую смесь. Есть несколько режимов, украшения и бонусы, а также забавные мини-игры и соревновательные действия в реальном времени. Нарисуйте свой клинок и приготовьтесь нарезать!



Fruit Ninja 2