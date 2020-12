Еще никогда члены команды Among Us не выглядели так реально – талантливая кондитер создала торт в форме игрока команды популярной игры из хрустящих рисовых коржей и красной глазури.

Если слова "sus" и "vent" ничего не значат для вас, то популярная многопользовательская игра Among Us прошла мимо вас. Но, учитывая, что число игроков в онлайн-игре приближается к 100 миллионам, возможно, вы еще до Рождества узнаете, насколько хорошо вы умеете быть "самозванцем". С момента роста популярности в начале этого года, у Among Us бесчисленное количество поклонников, которые выражают привязанность к игре самыми разнообразными способами – от фан-арта и анимации до тортов собственного приготовления.

В Twitter набирает популярность видео, демонстрирующее, как искусная кондитер Стефани превращает в великолепный торт члена команды и его домашнее животное из популярной игры Among Us. С момента публикации видео набрало более 100 тыс просмотров.

Among Us стал неожиданным хитом 2020 года. Частично это может быть связано с пандемией коронавируса, которая заставила людей оставаться дома. А возможно, волшебный художественный стиль и милые персонажи – именно те вещи, которые сделали эту игру настолько особенной. Стефани, похоже, поняла, что Among Us может быть не только милой, но даже довольно вкусной игрой.

Вместе с коротким роликом, Стефани опубликовала на YouTube полное видео, которое показывает, как пошагово был создан торт – фантастический рецепт успеха, чтобы стать интернет-знаменитостью.