Ще ніколи члени команди Among Us не виглядали так реально – талановита кондитерка створила торт у формі гравця команди популярної гри з хрустких рисових коржів і червоної глазурі.

Якщо слова "sus" і "vent" нічого не означають для вас, то популярна багатокористувацька гра Among Us пройшла повз вас. Але, враховуючи, що число гравців в онлайн-грі наближається до 100 мільйонів, можливо, ви ще до Різдва дізнаєтеся, наскільки добре ви вмієте бути "самозванцем". З моменту зростання популярності на початку цього року, у Among Us незліченна кількість шанувальників, які висловлюють прихильність до гри найрізноманітнішими способами – від фан-арту і анімації до тортів власного приготування.

У Twitter набирає популярності відео, яке демонструє, як майстерна кондитерка Стефані перетворює в чудовий торт члена команди та його домашню тваринку з популярної гри Among Us. З моменту публікації відео набрало більше 100 тис переглядів.

Among Us став несподіваним хітом 2020 року. Частково це може бути пов'язано з пандемією коронавірусу, яка змусила людей залишатися вдома. А можливо, чарівний художній стиль та милі персонажі – саме ті речі, які зробили цю гру настільки особливою. Стефані, здається, зрозуміла, що Among Us може бути не тільки милою, а навіть досить смачною грою.

Разом з коротким роликом, Стефані опублікувала на YouTube повне відео, яке показує, як покроково був створений торт – фантастичний рецепт успіху, щоб стати мережевою знаменитістю.