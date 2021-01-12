Тоді VS зараз: як змінилися герої відомих мемів з роками – добірка фото
У наш час, завдяки інтернету, героєм вірусного мему може стати будь-хто. Здавалося б, ви чи ваші друзі просто публікуєте фото, але вже за лічені хвилини воно може стати вірусним та розповсюдитися у мережі з різноманітними кумедними підписами.
BoredPanda підготували цікаву добірку, яка показує, як змінилися з часом герої популярних мемів. Ви точно неодноразово зустрічали їхні фото у соціальних мережах, але ж як дивно бачити, наскільки вони виросли та змінились.
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#1 "Сварливий кіт" – Соус Тардар
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#2 "Успішний малюк" – Сем Грінер
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#3 "Doge" – Песик Чимсу
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#4 "Дівчинка-катастрофа" – Зої Рот
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#5 "Стривожена Хлоя"
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#6 "Хлопець, що підморгує" – Дрю Скенлон
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#7 "Гарольд, що приховує біль" – Андраш Арато
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#8 "Ролл Сейф" – Кайоде Евумі
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#9 "Невдаха Браян" – Кайл Крейвен
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#10 "Фотогенічний хлопець" – Зеді Сміт
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#11 "Розгублений Нік Янг"
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#12 "Коли намагаєшся стриматись" – Майкл Макгі
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#13 "Проблеми першого світу" – Сільвія Боттіні
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#14 "Щасти, Чарлі" – Мія Талеріко
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#15 "Занадто нав'язлива дівчина" – Лайна Морріс
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#16 "У всьому винні інопланетяни" – Джорджо Цукалос
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#17 "Спітнілий Джордан Пілі"
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#18 "Ermahgerd" – Меггі Голденбергер
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#19 "Негідник Стів" – Блейк Бостон
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
#20 "Школяр у болоті" – Ігор Назаров
Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda
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