У наш час, завдяки інтернету, героєм вірусного мему може стати будь-хто. Здавалося б, ви чи ваші друзі просто публікуєте фото, але вже за лічені хвилини воно може стати вірусним та розповсюдитися у мережі з різноманітними кумедними підписами.

BoredPanda підготували цікаву добірку, яка показує, як змінилися з часом герої популярних мемів. Ви точно неодноразово зустрічали їхні фото у соціальних мережах, але ж як дивно бачити, наскільки вони виросли та змінились. Читайте також: Песику Чимсу з мемів з шіба-іну виповнилося 10 років: милі фото #1 "Сварливий кіт" – Соус Тардар

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #2 "Успішний малюк" – Сем Грінер

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #3 "Doge" – Песик Чимсу

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #4 "Дівчинка-катастрофа" – Зої Рот

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #5 "Стривожена Хлоя"

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #6 "Хлопець, що підморгує" – Дрю Скенлон

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #7 "Гарольд, що приховує біль" – Андраш Арато

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #8 "Ролл Сейф" – Кайоде Евумі

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #9 "Невдаха Браян" – Кайл Крейвен

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #10 "Фотогенічний хлопець" – Зеді Сміт

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #11 "Розгублений Нік Янг"

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #12 "Коли намагаєшся стриматись" – Майкл Макгі

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #13 "Проблеми першого світу" – Сільвія Боттіні

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #14 "Щасти, Чарлі" – Мія Талеріко

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #15 "Занадто нав'язлива дівчина" – Лайна Морріс

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #16 "У всьому винні інопланетяни" – Джорджо Цукалос

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #17 "Спітнілий Джордан Пілі"

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #18 "Ermahgerd" – Меггі Голденбергер

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #19 "Негідник Стів" – Блейк Бостон

Як змінилися герої вірусних мемів / Колаж BoredPanda #20 "Школяр у болоті" – Ігор Назаров

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