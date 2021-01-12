В наше время, благодаря интернету, героем вирусного мема может стать каждый. Казалось бы, вы или ваши друзья просто публикуете фото, но уже через несколько минут оно может стать вирусным и распространиться в сети с различными забавными подписями.

BoredPanda подготовили интересную подборку, которая показывает, как изменились со временем герои популярных мемов. Вы точно неоднократно встречали их фото в социальных сетях, но как странно видеть, насколько они выросли и изменились. Читайте также: Песику Чимсу из мемов с сиба-ину исполнилось 10 лет: милые фото #1 "Сварливый кот" – Соус Тардар

Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #2 "Успешный малыш" – Сем Гринер Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #3 "Doge" – Песик Чимсу Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #4 "Девочка-катастрофа" – Зои Рот Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #5 "Встревоженная Хлоя" Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #6 "Моргающий парень" – Дрю Скенлон Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #7 "Гарольд, скрывающий боль" – Андраш Арато Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #8 "Ролл Сейф" – Кайоде Евуми Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #9 "Неудачник Брайан" – Кайл Крейвен Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #10 "Фотогеничный парень" – Зеди Смит Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #11 "Растерянный Ник Янг" Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #12 "Когда пытаешься сдержаться" – Майкл Макги Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #13 "Проблемы первого мира" – Сильвия Боттини Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #14 "Удачи, Чарли" – Мия Талерико Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #15 "Слишком навязчивая девушка" – Лайна Моррис Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #16 "Во всем виноваты инопланетяне" – Джорджо Цукалос Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #17 "Вспотевший Джордан Пили" Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #18 "Ermahgerd" – Мегги Голденбергер Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #19 "Негодяй Стив" – Блейк Бостон Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda #20 "Школьник в болоте" – Игорь Назаров Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda Смотрите также: Когда у папы девочки: мужчина подарил дочерям косметику, и запустил флешмоб в сети