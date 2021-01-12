Тогда VS сейчас: как изменились герои известных мемов с годами – подборка фото
В наше время, благодаря интернету, героем вирусного мема может стать каждый. Казалось бы, вы или ваши друзья просто публикуете фото, но уже через несколько минут оно может стать вирусным и распространиться в сети с различными забавными подписями.
BoredPanda подготовили интересную подборку, которая показывает, как изменились со временем герои популярных мемов. Вы точно неоднократно встречали их фото в социальных сетях, но как странно видеть, насколько они выросли и изменились.
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#1 "Сварливый кот" – Соус Тардар
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#2 "Успешный малыш" – Сем Гринер
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#3 "Doge" – Песик Чимсу
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#4 "Девочка-катастрофа" – Зои Рот
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#5 "Встревоженная Хлоя"
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#6 "Моргающий парень" – Дрю Скенлон
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#7 "Гарольд, скрывающий боль" – Андраш Арато
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#8 "Ролл Сейф" – Кайоде Евуми
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#9 "Неудачник Брайан" – Кайл Крейвен
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#10 "Фотогеничный парень" – Зеди Смит
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#11 "Растерянный Ник Янг"
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#12 "Когда пытаешься сдержаться" – Майкл Макги
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#13 "Проблемы первого мира" – Сильвия Боттини
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#14 "Удачи, Чарли" – Мия Талерико
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#15 "Слишком навязчивая девушка" – Лайна Моррис
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#16 "Во всем виноваты инопланетяне" – Джорджо Цукалос
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#17 "Вспотевший Джордан Пили"
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#18 "Ermahgerd" – Мегги Голденбергер
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#19 "Негодяй Стив" – Блейк Бостон
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
#20 "Школьник в болоте" – Игорь Назаров
Как изменились герои вирусных мемов / Коллаж BoredPanda
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